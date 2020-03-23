Расследования

В Волгограде сотрудник УФСИН смошенничал на служебных овчарках

Расследования 23.03.2020 12:59
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23.03.2020 12:59


К штрафу в 100 тысяч рублей приговорен за мошенничество заместитель начальника отдела охраны ФКУ "ИК №5" УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, такой приговор вынес Краснослободский районный суд.
Установлено, что в марте 2018 года фигурант дела занимался организацией и подготовкой необходимой документации для закупки двух служебных собак породы "Немецкая овчарка" для нужд учреждения по государственному контракту на сумму 50 000 рублей. Подсудимый решил похитить часть бюджетных средств, выделенных на эти цели. Реализуя задуманное, он договорился с заводчицей собак о покупке одной овчарки за 25 тысяч рублей. При этом он сообщил, что заключит с женщиной государственный контракт на приобретение у нее двух собак на общую сумму 50 тысяч рублей, но после получения денежных средств она должна будет отдать ему 25 тысяч, которые он якобы потратит на приобретение второй собаки у иного лица. 
В мае 2018 года после перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет заводчица, не осведомленная о преступных намерениях сотрудника УФСИН, передала ему 25 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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