



В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград прокомментировали сегодняшнее ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в Тамбовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, вместе со спасателями и медиками сюда прибыли и представители подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы. «В момент происшествия без осадков, дорожное покрытие влажное, обработано противогололедными материалами. Ночью на данном участке дороги дежурили 4 КДМ, для обработки израсходовано 90 тонн песокосоляной смеси», - пояснили в ФКУ.

Напомним, страшное ДТП случилось сегодня в семь утра недалеко от села Чихаревка в Жердевском районе на 566км трассы Р-22 Москва-Волгоград. При попутном движении два автобуса «Москва-Волгоград» пытались избежать столкновения и разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет. 2 человека погибли, 17 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Уваровского и Жердевского районов Тамбовской области.

В Тамбовскую область выехала бригада специалистов волгоградской больницы №25.



