На юге Волгограда ландшафтный пожар остановили у АЗС





Горящий камыш тушат в Кировском районе Волгограда пожарные расчеты. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре на улице Лазоревая поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 13:30. Вдоль дороги происходит горение сухой растительности отдельными очагами. Очевидцы пожара в соцсети делятся фотографиями, на которых видно, что пламя бушует вблизи АЗС и других строений.





В региональном управлении МЧС отметили, что в настоящий момент угрозы для объектов инфраструктуры и жилых домов ландшафтный пожар не представляет. В 15:10 огонь удалось локализовать. Отдельные очаги горения ликвидируют сотрудники 5-ой пожарной спасательной части.



