«Съесть слона»: не пропустите премьеру необычного документального фильма о труппе актёров с синдромом Дауна
Телеком 20.03.2020 14:35
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20.03.2020 14:35
Фильм «Съесть слона» создан в партнёрстве между инклюзивным проектом «ВзаимоДействие», медийным подразделением МТС, фондом «Синдром любви» и Первым каналом. Премьера состоится ровно в полночь в ночь на субботу 21 марта на Первом канале. Затем фильм можно будет бесплатно смотреть в приложении МТС ТВ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Это уникальный фильм. Несмотря на то, что людей с синдромом Дауна в нашем обществе принято жалеть, считать обделёнными вниманием и, главное, возможностями, авторы ленты смогли снять лиричную комедию о мечте и стремлении к ней. Это не драма, не история, которая разграничивает их и наш мир. Это подлинный рассказ, который объединяет нас всех на уровне эмоций и взаимоотношений.
Герои фильма «Съесть слона» молоды. Они – театральная труппа, у каждого актёра в которой – синдром Дауна. Труппе предстоит выступление на большой международной сцене. Много работы, трудности и их преодоление – фильм о людях, цели и том, как непрост путь к ней.
Режиссёр фильма Юлия Сапонова со своими коллегами решила отойти от создания столь привычного нам негативного восприятия, которое навязывается почти всегда, когда речь заходит о людях с ограниченными возможностями и сопутствующих социальных проблемах. Авторы фильма показывают жизнь тех же людей, но со стороны, которую не видно за отчуждением или жалостью. В этой жизни, как и в нашей с вами, есть место сомнениям и желаниям, любви и страху, есть потребность не в жалости, а в человеческой поддержке.
«Первым реализованным проектом МТС Медиа стал этот документальный фильм. Он создан в уникальном формате, который не ставит своей задачей напрямую вызвать сострадание у зрителя, а стремится заинтересовать и даже развлечь его этой удивительной историей. Мы уверены, что фильм найдет отклик у аудитории, поможет понять, что у всех людей одинаковые желания – радоваться жизни, творить, любить», – отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.
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