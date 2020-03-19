Группа компаний «Россети» перешла на удаленный режим работы





Более 26 тысяч сотрудников группы компаний «Россети» по состоянию на 19 марта переведено на удаленный режим работы.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в их числе - 2,6 тысяч офисного персонала «Россети Юг». Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте.

В компании пояснили, что удаленно, с сохранением действующих условий оплаты труда часть сотрудников с 17 марта 2020 года работает во исполнение приказов по группе компаний «Россети» от 05.03.2020 N 104 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16.03.2020 N 113 «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ».

В компании ставят целью до 20 марта перевести на работу из дома не менее 70% офисных сотрудников. На текущий момент по Москве этот показатель составляет 54%.

«Удаленная работа сотрудников группы компаний организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры», - сообщили в компании.

Напомним, что накануне энергетики из «Россетей» приняли решение о закрытии с 18 марта своих центров обслуживания на территории 19 регионов. Подчеркивается, что это временно, а получить необходимые услуги можно будет онлайн.

Кроме того, с 19 марта прекратили работу сервисные центры еще в восьми субъектах страны. Тем не менее компания не отказывается от своих клиентов и продолжает работать с ними. Для этого население может воспользоваться Интернетом или позвонить на горячую линию энергетиков. Все документы, которые были подготовлены по ранее принятым предложениям, будут доставлены адресатам либо почтой, либо в электронном варианте.



