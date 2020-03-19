Экономика

Группа компаний «Россети» перешла на удаленный режим работы

Экономика 19.03.2020 19:11 Новости компаний
0
19.03.2020 19:11 Новости компаний


Более 26 тысяч сотрудников группы компаний «Россети» по состоянию на 19 марта переведено на удаленный режим работы. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в их числе -   2,6 тысяч офисного персонала «Россети Юг». Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте.
В компании пояснили, что удаленно, с сохранением действующих условий оплаты труда часть сотрудников с 17 марта 2020 года работает во исполнение приказов по группе компаний «Россети» от 05.03.2020 N 104 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16.03.2020 N 113 «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ».
В компании ставят целью до 20 марта перевести на работу из дома не менее 70% офисных сотрудников. На текущий момент по Москве этот показатель составляет 54%. 
«Удаленная работа сотрудников группы компаний организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры», - сообщили в компании.
Напомним, что накануне энергетики из «Россетей» приняли решение о закрытии с 18 марта своих центров обслуживания на территории 19 регионов. Подчеркивается, что это временно, а получить необходимые услуги можно будет онлайн.
Кроме того, с 19 марта прекратили работу сервисные центры еще в восьми субъектах страны. Тем не менее компания не отказывается от своих клиентов и продолжает работать с ними. Для этого население может воспользоваться Интернетом или позвонить на горячую линию энергетиков. Все документы, которые были подготовлены по ранее принятым предложениям, будут доставлены адресатам либо почтой, либо в электронном варианте.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
19.03.2020 17:06
Экономика 19.03.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 16:38
Экономика 19.03.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.03.2020 14:46
Экономика 19.03.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 12:20
Экономика 19.03.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 16:03
Экономика 18.03.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 11:48
Экономика 18.03.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 10:58
Экономика 18.03.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 17:25
Экономика 17.03.2020 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 14:55
Экономика 17.03.2020 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 09:35
Экономика 17.03.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2020 20:18
Экономика 16.03.2020 20:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2020 18:54
Экономика 16.03.2020 18:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2020 16:13
Экономика 16.03.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2020 15:29
Экономика 16.03.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.03.2020 13:47
Экономика 15.03.2020 13:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:41
В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсадаСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде осудили рядового за избиение командира ротыСмотреть фотографии
19:11
Группа компаний «Россети» перешла на удаленный режим работыСмотреть фотографии
18:09
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:06
В День клиента Сбербанк рассказал истории обслуживания из жизни своих клиентовСмотреть фотографии
16:38
Волгоградские налоговики переходят на особый режим работыСмотреть фотографии
15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной ДумеСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде глава облздрава ответил на критику методов борьбы с коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде определили срок жизни дорожной разметкиСмотреть фотографии
12:20
Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
"Наследившего" чиновника администрации Астраханской области исключили из членов Волгоградского облизбиркомаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:36
Набитый икрой щуки грузовик задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде все спокойно: на брифинге по коронавирусу прояснили ситуациюСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области сгорели два дома под одной крышей, есть погибшийСмотреть фотографии
19:59
Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за матСмотреть фотографии
19:06
Конкурс «Лидеры России. Политика» рассорил молодых парламентариев Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:51
Ножом в сердце: в Волгограде на улице нашли труп женщиныСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейскихСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды закрылись от больных и постороннихСмотреть фотографии
16:12
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под судСмотреть фотографии
16:03
Россельхозбанк: большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследованиеСмотреть фотографии
15:46
"Сахар уже подорожал": волгоградцы запасаются мукой и "макарошками"Смотреть фотографии
14:58
Проживавшему в двухэтажном особняке в Волгограде генералу дали 12 лет за взяткуСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жильяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский губернатор: хуже коронавируса - паника и фейковые новостиСмотреть фотографии
11:59
Завершено расследование резонансного убийства сотрудницы волгоградского детсадаСмотреть фотографии
11:42
Коммунальщики продолжают отжигать в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 