В Волгограде осудили рядового за избиение командира роты





К одному году содержания в дисциплинарной воинской части осужден военнослужащий по призыву в Волгоградской области за нанесение побоев командиру роты. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Военном следственном управлении СКР по ЮФО, Волгоградским гарнизонным военным судом рядовой Давид Доев признан виновным в применение насилия в отношении начальника во время исполнения им обязанностей по военной службе (ч.1 ст. 334 УК РФ).

Установлено, что конфликт произошел 6 октября 2019 года в спальном помещении казармы воинской части. Доев, будучи недовольным действиями командира роты, который сдал в кладовую роты сумку с его личными вещами, потребовал их вернуть, а получив отказ, схватил командира за форменную одежду. Он начал его трясти, затем оттолкнул от себя и ударил по лицу рукой, а потом головой о шкаф. В результате офицер потерял равновесие и ударился спиной.

В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.



