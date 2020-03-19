



Региональные парламентарии и эксперты в сфере экологии познакомились с результатами выполнения природоохранных мероприятий в 2019 году и наиболее значимыми экологическими проектами предприятия, реализация которых намечена на ближайшее время.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», в сегодняшнем заседании Экологического совета, прошедшем на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа», приняли участие депутаты Волгоградской областной Думы, представители профильных комитетов Администрации Волгоградской области, природоохранных и надзорных ведомств, сотрудники органов власти Светлоярского района и Красноармейского района Волгограда.

Волгоградский «КАУСТИК» ежегодно увеличивает финансирование природоохранных мероприятий. В 2019 году текущие затраты предприятия на охрану окружающей среды превысили 420 млн руб., а затраты на реализацию утвержденного плана природоохранных мероприятий составили около 108 млн рублей. Основные направления – сбор, очистка и водоотведение сточных вод Красноармейского и Кировского районов Волгограда, оснащение производственных площадок предприятия современными автоматическими средствами контроля, ремонт и техническое обслуживание биологических очистных сооружений, обновление автопарка спецавтомобилей, озеленение и благоустройство производственной территории и санитарно-защитной зоны, техническая рекультивация нарушенных земель и др.

«Важно, чтобы каждый житель региона регулярно получал достоверную и полноценную информацию о тех экологических программах, которые реализуют на «КАУСТИКе» - одном из крупнейших стабильно работающих предприятий области, - отметила руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. – Экологическая безопасность, минимизация техногенного воздействия на окружающую среду – один из приоритетов властей, надзорных органов, промышленников и экспертов в этой сфере. Только наши совместные усилия позволят и сохранить биологическое разнообразие, и улучшить качество воздуха, которым все мы дышим».

Одно из важнейших направлений улучшения экологической ситуации – реализация проекта реконструкции второй секции пруда-накопителя АО «КАУСТИК», расположенной на территории Светлоярского муниципального района. Представители предприятия познакомили участников сегодняшнего заседания Экосовета с содержанием проекта, который проходит государственную экологическую экспертизу.

Напомним, что в настоящее время, в соответствии с действующими нормативами промышленные отходы предприятия обезвреживаются, утилизируются или размещаются во второй секции пруда-накопителя, при условии поддержания защитного водного слоя (глубиной до 4-х метров) с подпиткой биологически очищенной водой. По проекту, который представила авторитетная в этой сфере компания ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ», предполагается провести территориальное зонирование секции, в результате чего постепенно, в течение нескольких лет, будет сокращаться площадь поверхности воды, а, значит, уменьшится поверхность «зеркала испарения». Главное, что и перечень, и количество отходов и выбросов в окружающую среду в результате реконструкции секции пруда и, в целом, модернизации производства будут неуклонно сокращаться. Кроме этого, применение новых экологичных методов обезвреживания химических соединений и реализация ряда других конструктивных и технологических решений полностью соответствуют требованиям строительных, санитарно-гигиенических, экологических норм и правил законодательства РФ и отвечают критериям наилучших доступных технологий.

Участники выездного заседания Экологического совета при Волгоградской областной Думе приняли решение совместно с экологическими службами предприятия постоянно информировать жителей региона о ходе реализации плана природоохранных мероприятий АО «КАУСТИК», а также о крупных проектах по улучшению экологической ситуации на территории южного промышленного узла.



