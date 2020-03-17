Здравоохранение

В Волгоградской области проанализируют причины смерти от гриппа

Здравоохранение 17.03.2020 10:33
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17.03.2020 10:33


Комиссию по рассмотрению причин случаев смерти от гриппа в больницах Волгоградской области в эпидемическом сезоне образовали в регионе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ облздрава, возглавила комиссию заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова. Члены комиссии, в которую вошли 14 человек, в основном главные внештатные специалисты комитета здравоохранения, внимательно изучат первичную медицинскую документацию случаев смерти от гриппа на предмет возможных ошибок или дефектов в лечебно-диагностических мероприятиях, допущенных на всех этапах лечения, соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 
Комиссия имеет право запрашивать и получать от руководителей медицинских организаций необходимые для работы материалы, заслушивать персонал. При необходимости к работе комиссии будут допущены представители исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных объединений, образовательных и иных организаций.
Решение об образовании комиссии принято на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов". Отметим, что в приказе облздрава от 11 марта 2020 года нет ни слова о новой коронавирусной инфекции, а только о сезонном гриппе.
По последним данным территориального управления Роспотребнадзора, которые были опубликованы 11 марта, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области составлял 51,4, что ниже недельного эпидемического порога на 43%. В городе Волгограде заболеваемость населения была ниже эпидемического порога на 48%. Превышения среднемноголетних показателей по заболеваемости внебольничной пневмонией не выявлено.
В структуре циркулирующих вирусов отмечали преимущество у вирусов негриппозной этиологии (риновиурсы, РС-вирусы, аденовирусы) и незначительная доля у вирусов гриппа В и А/H1N1/09/ ("свиной" грипп). Среди обследованных с респираторными симптомами и с внебольничной пневмонией нового вируса коронавирусной инфекции не выявлено.

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