Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Подмосковья

Происшествия 17.03.2020 08:57
0
17.03.2020 08:57
Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали в Светлоярском районе такси с наркокурьерами из Московской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, машину, которая направлялась в Северо-Кавказский регион, остановили для проверки на посту "Чапурниковский".
Поведение пассажиров такси вызвало подозрение у стражей порядка, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и осмотра транспортного средства. В результате у пассажиров были обнаружены 3 свертка, предположительно с наркотическим веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Исследование показало, что это героин общим весом более 300 граммов.
По оперативной информации, наркотики мужчины получили от оптовых продавцов для дальнейшего сбыта путем изготовления так называемых закладок.
Подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
В Волгоградской области в ДТП пострадали две пассажирки и столб17.03.2020 09:34
Происшествия 17.03.2020 09:34
В Волжском мужской голос сообщил о бомбе в школе №2216.03.2020 15:31
Происшествия 16.03.2020 15:31
В Волгограде присвоившую чужие деньги почтальона поймали на лжи16.03.2020 13:17
Происшествия 16.03.2020 13:17
В Волгограде иномарка протаранила «скорую», пострадала фельдшер16.03.2020 09:57
Происшествия 16.03.2020 09:57
Под Волгоградом сильный ветер «раздул» крупный пожар15.03.2020 19:54
Происшествия 15.03.2020 19:54
В Волгограде водитель лихо сшиб бетонный столб и оставил многоэтажку без света15.03.2020 12:19
Происшествия 15.03.2020 12:19
Под Волгоградом автомобилист наехал на людей на ступенях магазина15.03.2020 08:38
Происшествия 15.03.2020 08:38
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникам14.03.2020 10:42
Происшествия 14.03.2020 10:42
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)14.03.2020 10:04
Происшествия 14.03.2020 10:04
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршрутках14.03.2020 09:46
Происшествия 14.03.2020 09:46
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенком13.03.2020 19:36
Происшествия 13.03.2020 19:36
В Волгограде в ДТП с экскаватором-погрузчиком пострадал водитель легковушки13.03.2020 10:13
Происшествия 13.03.2020 10:13
Двое осужденных задохнулись на пожаре в Урюпинске Волгоградской области12.03.2020 20:55
Происшествия 12.03.2020 20:55
В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлю12.03.2020 11:52
Происшествия 12.03.2020 11:52
Под Волгоградом застройщика подозревают в хищении 3 миллионов у дольщиков12.03.2020 10:19
Происшествия 12.03.2020 10:19
Реклама