Происшествия

Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Подмосковья

Происшествия 17.03.2020 08:57
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17.03.2020 08:57


Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали в Светлоярском районе такси с наркокурьерами из Московской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД,  машину, которая направлялась в Северо-Кавказский регион, остановили для проверки на посту "Чапурниковский". 
Поведение пассажиров такси вызвало подозрение у стражей порядка, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и осмотра транспортного средства. В результате у пассажиров были обнаружены 3 свертка, предположительно с наркотическим веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Исследование показало, что это героин общим весом более 300 граммов.
По оперативной информации, наркотики мужчины получили от оптовых продавцов для дальнейшего сбыта путем изготовления так называемых закладок.
Подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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