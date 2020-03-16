Экономика

Правительство РФ выделило 300 миллиардов рублей для защиты экономики и граждан от пандемии

Экономика 16.03.2020 13:38
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16.03.2020 13:38


В правительстве РФ создан антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан в период обострения ситуации с распространением коронавируса, который наполнят 300 миллиардами рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На сайте правительства опубликован перечень и других мер, которые предпринимает правительство в этой сфере. В частности, предлагается премировать медработников, которые примут на себя главный удар в борьбе с инфекцией. Поручено принять законопроект в части розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами, чтобы в ближайшее время можно было заказывать их через интернет с доставкой.
Также планируется поддержать сферу торговли для создания запаса товаров первой необходимости. «Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач. Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничение в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне «зелёный коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортёрами», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также глава кабмина пообещал, что в ближайшее время будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации. «Мы запустим единую телефонную горячую линию. Будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел. В режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров», - прозвучало на совещании в правительстве.
Напомним, сегодня руководством Волгоградской области было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением инфекции. В регионе запланированы меры по дезинфекции учреждений, общественного транспорта, отмене мероприятий и т.д.

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