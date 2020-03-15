В Волгоградской области ввели обязательное измерение температуры

Здравоохранение 15.03.2020 18:49
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15.03.2020 18:49
С понедельника, 16 марта, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Волгоградской области будут измерять температуру на рабочих местах и при входе в учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102», такое предписание в адрес комитета образования, науки и молодежной политике Волгоградской области по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) направило территориальное управление Роспотребнадзора.
В документе отмечается, что данные меры вводятся на основании письма и постановления Главного государственного санитарного врача России. Необходимость проведения широкомасштабных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, объясняется осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Корее, Иране и других странах.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предписывает не только измерять температуру на рабочих местах, но и обеспечить обязательное отстранение от работы лиц с повышенной температурой, и вызвать такому сотруднику врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.
Работодателям рекомендуется обеспечить персонал антисептиками для обработки рук при входе в организацию (предприятие), а также мерить температуру при входе электронными, инфракрасными термометрами, переносными тепловизорами. Кроме того, необходимо проконтролировать самоизоляцию работников на 14 дней при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор также рекомендует информировать персонал о соблюдении правил личной и общественной гигиены: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком в течение рабочего дня. Организациям советуют проводить качественную уборку помещений с дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов и стульев каждые 2 часа. А также часто проветривать помещения. Санитарные врачи не советуют сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, а только в специально отведенном для этого месте.
Предприятиям и организациям в этот неблагополучный период рекомендуют воздержаться от корпоративов и командировок, особенно в зарубежные страны.
По данным оперативного штаба, количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 59 до 63 за последние сутки, четверо новых заболевших в последние две недели посещали европейские страны с неблагополучной вирусной обстановкой. Из 63 случаев в РФ коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 60 россиян, у двух граждан Китая и одного гражданина Италии.
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