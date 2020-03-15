Аналитика

«Хуже уже некуда»: волгоградцы высказались о финансовом кризисе

Аналитика 15.03.2020 09:41
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15.03.2020 09:41


Обвал на мировых биржевых рынках, падение цен на нефть и курса рубля в России, объявление пандемии в связи с распространением коронавируса– свидетелями таких негативных событий стали мы все за последние дни. Что думают волгоградцы по этому поводу, каких последствий ожидают в экономике страны и как собираются  готовиться к возможным потрясениям – об этом жители города рассказали ИА «Высота 102». 


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