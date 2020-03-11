Здравоохранение 11.03.2020 10:59
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11.03.2020 10:59
Роскомнадзор в связи с запросами работодателей - операторов персональных данных – о допустимости использования тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций, дал разъяснение по данному вопросу.
Как пояснили ИА «Высота 102» в надзорном органе, температура тела – это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст.10 Федерального закона «О персональных данных» допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.
В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.
Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу.
Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.
Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей.
В Роскомнадзоре обращают особое внимание, что данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения короновируса, например, Указа Мэра Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 г.
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