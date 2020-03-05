Расследования

В Волжском предпринимателю грозит тюрьма за 6-миллионный обман

Расследования 05.03.2020 17:07
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05.03.2020 17:07


Директору волжской фирмы, которая реализует овощную продукцию, грозит до трех лет лишения свободы за сокрытие имущества от налогообложения в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Региональная прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направила уголовное дело в суд.
По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2017 года, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, продал семь автотранспортных средств. Таким способом было сокрыто от налогообложения имущество стоимостью свыше 6 миллионов рублей.
Вину в инкриминируемом деянии директор организации полностью признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.
Как стало известно ИА "Высота 102", перед судом в Волжском предстанет директор ООО "Союз-Маркет".

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