



В 2019 году предприятиям группы "НИКОХИМ" больше всего удалось нарастить выпуск и реализацию иностранным потребителям товаров, изготовленных на основе бишофита.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в прошлом году предприятия группы на 35,3% увеличили производство и на 76,1% экспорт гидроксида магния – современного химического продукта, который применяется в самых разных сферах – от полимерной до фармацевтической индустрии. На 63,7% вырос показатель экспорта оксида магния, главным сырьем для изготовления которого также является природный минерал бишофит. Оксид магния используется при производстве резинотехнических изделий, трансформаторных сталей, в пищевой промышленности и других отраслях.

Именно растущий спрос на мировых рынках на эти высокотехнологичные магний содержащие продукты стал причиной увеличения добычи бишофита (водного раствора хлорида магния) на Светлоярском месторождении каменной соли и хлорида магния. В прошлом году, по сравнению с предыдущим, добыча бишофита здесь выросла почти в полтора раза (темп роста – 148,5%).

Стоит отметить, что бишофит (гранулированный, чешуированный или в виде водного раствора) широко применяется в различных отраслях – строительстве, нефте- и газодобыче, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, для очистки сточных и промышленных вод, в качестве противогололедного материала. Кстати, минувшей зимой АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы «НИКОХИМ») передало на безвоздмездной основе одному из коммунальных предприятий Волгограда более 120 тонн противогололедного материала GreenRide и несколько сотен кубометров раствора бишофита для предотвращения гололедообразования на городских автомагистралях.

Добавим, что в прошлом году АО «КАУСТИК» на 2,3% увеличило выпуск каустической соды и на 19,2% больше в денежном выражении отправило иностранным покупателям товаров бытовой химии.

Стабильная работа предприятий группы «НИКОХИМ» в сложных экономических условиях – основа своевременного выполнения своих социальных обязательств. В частности, по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году три предприятия группы - АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг» и ООО «МагМайн» - совокупно перечислили в бюджеты всех уровней более 1 млрд 825 млн рублей налогов и сборов, еще 891,6 млн рублей было уплачено в качестве страховых взносов.



