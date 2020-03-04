В отношении основателя сети «МАН» возбудили третье уголовное дело

Борьба с коррупцией 04.03.2020 09:59
0
04.03.2020 09:59
Налоговые тайны некогда одной из самых успешных в Волгограде торговой сети «МАН» становятся все более прозрачными для органов следствия. Как стало известно ИА «Высота 102», в отношении 51-летнего Андрея Воробьева - основателя и бывшего директора ООО «МАН» возбуждено очередное уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Все новые и новые факты всплывают в ходе расследования предыдущих уголовных дел. Сейчас предполагается, что в период с 2013 по 2015 год руководитель торговой сети при помощи подконтрольных организаций и ИП, среди которых некто по фамилии Бочаров , уклонился от уплаты НДС на сумму в 54 с лишним миллиона рублей. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», в отношении Андрея Воробьева уже были возбуждены два уголовных дела по ст.199 УК РФ, п.«б», ч.2. Предполагаемые суммы неуплаченных налогов, которые фигурируют в первых делах - более 350 миллионов рублей и около 50 миллионов рублей.
В настоящее время компания «МАН» ликвидирована. Одноименная торговая сеть сейчас принадлежит ООО «Лакки», соучредителем которого выступает депутат Волгоградской городской думы от «Единой России» Геннадий Кузнецов. Фирма с уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей зарегистрирована в Москве.
Реклама
В Волгограде инспектора ФСИН задержали по подозрению в коррупции04.03.2020 10:52
Борьба с коррупцией 04.03.2020 10:52
Два Николая осуждены в Волгограде за крупную аферу с бюджетными деньгами в школе03.03.2020 15:32
Борьба с коррупцией 03.03.2020 15:32
В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взятки03.03.2020 10:59
Борьба с коррупцией 03.03.2020 10:59
Для чиновников администрации Волгоградской области заказали автомобили поскромнее03.03.2020 09:27
Борьба с коррупцией 03.03.2020 09:27
В Волгограде банкротят организацию осужденного лже-благотворителя01.03.2020 08:18
Борьба с коррупцией 01.03.2020 08:18
В Волгограде разбираются с покупкой ФК "Ротор" люксового автомобиля с креплением для детского кресла26.02.2020 17:19
Борьба с коррупцией 26.02.2020 17:19
Подозреваемого в получении взятки ветеринарного врача не отпустили из СИЗО26.02.2020 11:13
Борьба с коррупцией 26.02.2020 11:13
Фирму в Волгограде оштрафовали на 120 тысяч за трудоустройство экс-чиновника19.02.2020 14:30
Борьба с коррупцией 19.02.2020 14:30
Аудиторы КСП проверят освоение московских денег на благоустройстве Центральной набережной Волгограда14.02.2020 08:26
Борьба с коррупцией 14.02.2020 08:26
В Волгограде ФСБ, полиция и СК раскрыли подробности задержания лесника-коррупционера13.02.2020 13:20
Борьба с коррупцией 13.02.2020 13:20
Под Волгоградом ветеринарный врач брал взятки за «закрытые глаза»13.02.2020 09:41
Борьба с коррупцией 13.02.2020 09:41
В Волгоградской области прокуратура отправила в досрочную отставку депутата-прогульщицу12.02.2020 15:52
Борьба с коррупцией 12.02.2020 15:52
ООО "Волгабас", которым руководил сын экс-депутата Волгоградской облдумы, заподозрили в неуплате налогов12.02.2020 14:49
Борьба с коррупцией 12.02.2020 14:49
В Волгограде распродают имущество засветившегося в коррупционном скандале предприятия ФСИН12.02.2020 12:59
Борьба с коррупцией 12.02.2020 12:59
На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»11.02.2020 19:51
Борьба с коррупцией 11.02.2020 19:51
Реклама