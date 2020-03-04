В отношении основателя сети «МАН» возбудили третье уголовное дело





Налоговые тайны некогда одной из самых успешных в Волгограде торговой сети «МАН» становятся все более прозрачными для органов следствия. Как стало известно ИА «Высота 102», в отношении 51-летнего Андрея Воробьева - основателя и бывшего директора ООО «МАН» возбуждено очередное уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Все новые и новые факты всплывают в ходе расследования предыдущих уголовных дел. Сейчас предполагается, что в период с 2013 по 2015 год руководитель торговой сети при помощи подконтрольных организаций и ИП, среди которых некто по фамилии Бочаров , уклонился от уплаты НДС на сумму в 54 с лишним миллиона рублей. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», в отношении Андрея Воробьева уже были возбуждены два уголовных дела по ст.199 УК РФ, п.«б», ч.2. Предполагаемые суммы неуплаченных налогов, которые фигурируют в первых делах - более 350 миллионов рублей и около 50 миллионов рублей.

В настоящее время компания «МАН» ликвидирована. Одноименная торговая сеть сейчас принадлежит ООО «Лакки», соучредителем которого выступает депутат Волгоградской городской думы от «Единой России» Геннадий Кузнецов. Фирма с уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей зарегистрирована в Москве.



