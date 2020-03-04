Экономика 04.03.2020 09:36 Новости компаний
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04.03.2020 09:36 Новости компаний
Поволжский банк ПАО Сбербанк подвел итоги работы 2019 года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. На пресс-конференции председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко рассказал об инвестиционных проектах банка, а также о проектах в сфере государственно-частного партнерства.
За 2019 год принято решение по финансированию 5 концессионных проектов в сферах ЖКХ и медицины, общим объемом более 1,4 млрд руб. В частности, это создание и реконструкция объектов теплоснабжения в Самарской и Ульяновской областях, реконструкция объектов водоснабжения в Волгоградской области, а также реконструкция и эксплуатация объектов здравоохранения в Самарской области.
В четырех городах была реализована система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, теперь проект доступен в общей сложности в 8 городах присутствия Поволжского банка: Ульяновске, Волгограде, Самаре, Тольятти, Кинеле, Орске, Оренбурге, Жигулевске и Саратове.
В прошедшем году в Волгоградской, Самарской и Ульяновской областях Сбербанк подписал дорожные карты с Правительствами областей о совместной реализации приоритетных проектов региональной власти, в том числе в цифровой сфере.
«Для нас важно обеспечить партнерство бизнеса и государства, поэтому мы активно взаимодействуем с органами государственной власти в части повышения эффективности государственного управления», - отметил Александр Анащенко.
По словам председателя Поволжского банка, Сбербанк готов предложить регионам доступные и эффективные инструменты управления городской средой, улучшения качества образовательных и медицинских услуг, получения обратной связи от жителей региона, развития IT-платформы, облачных сервисов.
Среди ярких примеров, в 2019 году был реализован совместный проект Сбербанка, Правительства Самарской области и компании «Современные технологии», входящей в экосистему Сбербанка, — «Умный детский сад» по оснащению детского сада, в основе которого – интеллектуальная система управления инфраструктурой учреждения.
В Астраханской и Пензенской области была реализована система безналичной оплаты питания школьников "Ладошки" в 7 общеобразовательных школах.
Александр Анащенко отметил, что развитие в образовательных проектах не ограничивается улучшением инфраструктуры. Так, Ульяновская область стала одной из 10-ти в РФ, где стартовала программа развития личностного потенциала. Данная программа инициирована и реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в партнерстве с Московским городским педагогическим университетом.
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