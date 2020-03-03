Расследования

В Волгограде «горючее» дело УФСБ на 13 млн рублей дошло до суда

Расследования 03.03.2020 16:24
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03.03.2020 16:24


Генеральному директору коммерческой организации в Волгограде грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, бизнесмен обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено для рассмотрения в суд.
По версии следствия, обвиняемый с сентября 2017 года по декабрь 2018 года заключил договоры с 11 юридическими лицами на поставку горючих жидкостей: керосина и масла гидравлического. При этом вопреки требованиям действующего законодательства лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта 3 класса в организации у него отсутствовала.
Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил порядка 13 миллионов рублей. Обвиняемый полностью признал вину.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
По сведениям информагентства, перед судом предстанет генеральный директор ООО "Эко Пром".

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