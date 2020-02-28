Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка открыл офис продаж в городе Фролово

Экономика 28.02.2020 15:34 Реклама
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28.02.2020 15:34 Реклама


Обновленный офис «Россельхозбанка» во Фролово открыли сегодня по адресу ул. Фроловская 2/2. Это новый формат организации обслуживания посетителей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В отделении банка жители города и района смогут оформить потребительские и ипотечные кредиты или рефинансировать уже имеющиеся, открыть вклады, обменять валюту, осуществить денежные переводы.
Юридическим лицам будут доступны услуги расчетно-кассового обслуживания, кредиты, депозиты, сопровождение зарплатных проектов и другие услуги.
«Во Фроловском районе офис Россельхозбанка работает 15 лет. Приоритетной задачей банка мы считаем предоставление качественных, соответствующих высоким банковским стандартам, услуг в максимально-комфортных условиях для наших клиентов. Обновленный офис укомплектован профессиональными кадрами и полностью оснащен современным оборудованием, уверен, жители Фроловского района по достоинству оценят уютную атмосферу нового офиса», – отметил директор Волгоградского филиала  Андрей Гавриленко.
Новый дополнительный офис Россельхозбанка расположен по адресу: г.Фролово, ул.Фроловская 2/2. 
График работы (обслуживание физических и юридических лиц):
пн – пт: с 9:00 до 16:30, перерыв 13:00-14:00
сб и вс – выходные дни. 
Телефон: 8(844-65) 2-49-23,4-11-49.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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