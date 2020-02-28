В Волгоградской области на нацпроект «Демография» в 2020 году потратят более 6 миллиардов рублей





Более 5 миллиардов рублей освоено в Волгограде в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография», в том числе создано 2162 дополнительных места в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. Плановый показатель – не менее 1740 мест. В 2020 году запланировано формирование еще 1285 дополнительных мест, завершение строительства 11 детских садов и начало строительства 5 дошкольных учреждений. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В действующих детских садах будет создано 1759 новых мест для детей ясельного возраста. Для этого в областном бюджете заложено 26 млн рублей. Всего в 2020 году на выполнение мероприятий нацпроекта предусмотрено более 6,3 млрд рублей, 1,8 млрд рублей из них – средства регионального бюджета. Деньги будут направлены на выплаты семьям при рождении детей, строительство детских садов и развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми.





Эти и другие цифры прозвучали на расширенном совещании, которое состоялось в региональном парламенте. «Национальный проект «Демография» – самый масштабный проект, в рамках которого с 1 января 2019 года в регионе началась реализация пяти региональных проектов, направленных на поддержку семей с детьми и людей старшего поколения, мотивацию граждан к здоровому образу жизни и физической активности, улучшение демографической ситуации в целом», - отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

«Национальный проект «Демография», на самом деле, один из важнейших. Мы все помним, какое пристальное внимание вопросам демографии, поддержки семьи, улучшения качества жизни граждан, уделил в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин. Нацпроект «Демография» удивительно многогранен, и в этом его уникальность. В рамках одного нацпроекта сконцентрированы вопросы, связанные едва ли не со всеми сторонами жизни простого человека, гражданина России. Финансовая помощь семьям при рождении детей, повышение качества жизни старшего поколения, содействие занятости молодых мам, популяризация здорового образа жизни - главное системно работать над достижением плановых показателей нацпроекта», - подчеркнул председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.





На совещании был сделал акцент на необходимости постоянного контроля за сроками проведения проектных мероприятий и расходованием бюджетных средств. «На исполнение нацпроектов волгоградскому региону выделяются существенные средства из бюджетов разных уровней, и важно, чтобы они были освоены своевременно, эффективно и дали конкретный результат», – сказал заместитель председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Андрей Таев.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Демография» в области утверждены 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области», «Разработка и реализация программы системной поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской области», «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва».



