Борьба с коррупцией

Машины не будет: функционеры из волгоградского клуба «Ротор» хотели въехать в премьер-лигу на «Тойоте Камри»

Борьба с коррупцией 28.02.2020 09:24
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28.02.2020 09:24


Волгоградское УФАС отменило закупку люксового автомобиля для руководства спортивного клуба «Ротор». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе. Поводом для отмены закупки послужила жалоба волгоградского активиста Евгения Кочегина, который посчитал, что заказчик нарушил закон о контрактной системе закупок, указав конкретную марку желаемого автомобиля – «Тойоту Камри». В Волгоградском УФАС доводы автора жалобы признали обоснованными. Заказчиком в нарушение закона о закупках ФЗ-222 в описание предмета закупки включено фирменное наименование, а также конкретная модель закупаемого автомобиля  без использования слов «или эквивалент», что повлекло необоснованное ограничение конкуренции. При этом представители клуба пояснили причины закупки именно этого автомобиля тем обстоятельством, что «Ротор» стремится в премьер-лигу, а потому, по их словам, и машина для клуба должна соответствовать высшему дивизиону. Заказчику выдано обязательное для исполнения предписание об аннулировании данной закупки.
Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал решение комиссии: «Указание в предмете закупки конкретной марки автомобиля без словосочетания «или эквивалент» является грубым нарушением закона о закупках и существенно ограничивает круг потенциальных участников торгов. Даже такая высокая цель, как прохождение в премьер-лигу, не может быть признана законным обоснованием для ограничения конкуренции. Полагаю, что при достойной игре успешному прохождению волгоградского футбольного клуба в премьер-лигу отсутствие "Тойоты Камри"  не помешает».
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что руководство «Ротора» намеревалось приобрести люксовый автомобиль с кожаными сиденьями, креплением для детского кресла и целым набором требований для комфорта водителя и пассажиров. К слову, представители "Ротора" на заседании комиссии в УФАС так и не смогли пояснить, для каких целей в машине понадобилось детское кресло. 
На новый автомобиль для "Ротора" бюджет Волгоградской области нашел "лишние" 1 миллион 960 тысяч рублей, по результатам закупки цена была снижена на 30 тысяч рублей. Победителем стало ООО «Стелла». Но теперь закупка аннулирована. 
На счету волгоградского активиста Евгения Кочегина – уже вторая отмененная закупка люксовых иномарок за бюджетный счет. Ранее его жалоба на заказчика – ГБУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» - стала поводом для аннулирования закупки 10 машин для гаража обладминистрации. 

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