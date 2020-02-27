Три человека заживо сгорели на пожаре в Волгоградской области





В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании частного домовладения поступило на пульт оперативного дежурного в 10:54. Частный дом размером 4 на 10 метров горел по всей площади. Пожар был потушен в 11:29. Причины возгорания в настоящее время устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и близких от огня, сохранить жизни и имущество.

Три человека, по предварительным данным, сегодня погибли на пожаре в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, тела погибших обнаружены на пепелище частного дома в хуторе Кухтинский.