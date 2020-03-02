Федеральные новости

Отец больной девочки из Волгоградской области отказался лечить ребенка российским аналогом

Федеральные новости 02.03.2020 10:24
0
02.03.2020 10:24


Александр Бульба из села Ленинское Николаевского района Волгоградской области отказывается получать вместо импортного препарата российский аналог для своей больной дочери. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр, его дочке, 9-летней Даше, в августе прошлого года установили инвалидность по сахарному диабету первого типа. «Дашу положили в больницу и врачи долго подбирали лекарство, которое ей подходит. Перепробовали шесть препаратов, остановились на одном – это «Хумалог». С той поры мы должны  принимать это лекарство постоянно. В начале нового года начались проблемы с получением тест-полосок. После моей жалобы в комитет здравоохранения Волгоградской области, наконец, тест-полоски нам выдали. Но теперь появилась другая проблема – вместо назначенного лекарства нам предлагают получать российский аналог этого препарата – «Рин Лиз». Объясняют это отсутствием «Хумалога» - нет закупок. Но как организм дочки отреагирует на это лекарство, никто не знает». 
По словам Александра, предлагаемый ему российский аналог предназначен в основном для взрослых. «И то, он может дать плохие последствия, судя по информации, которую я нашел в интернете в группах инсулинозависимых. Я не понимаю, зачем такое импортозамещение, если нам предлагают лекарства хуже импортных?», - возмущается родитель.
При этом, как утверждает мужчина, который общается с инсулинозависимыми в группе в соцсети, в Волгограде и в Волжском проблем с получением «Хумалога» никаких нет. «Значит, лекарства есть, почему их не выдают в нашем районе, мне непонятно», - негодует отец Даши. 

Однако в облздраве высказали другую точку зрения на сложившуюся ситуацию. «Обеспечение  федеральных льготников  лекарственными препаратами проводится в соответствии с перечнем международных непатентованных названий. Дарья находилась на лечении в Волгоградской областной детской клинической больнице в 2019 году, где ей даны рекомендации по лечению двумя препаратами инсулина, согласно перечню международных непатентованных названий. Данные о выявленных и зафиксированных побочных реакций на препарат  «Рин Лиз» отсутствуют, также как и о проведении врачебной комиссии по назначению пациентке препарата «Хумалог». Пациентка в 2019 году обеспечена препаратом «Инсулин Лизпро» в объеме 3 упаковки, в 2020 году выдана еще одна упаковка. Одна упаковка препарата рассчитана на прием в течении 166 дней», - пояснили в ведомстве.
К слову, в последнее время в России все чаще раздаются призывы отказаться от использования непроверенных дженериков - заменителей качественных и эффективных препаратов - и вернуться к закупкам импортных и хорошо зарекомендовавших себя лекарств. В частности, недавно с таким обращением выступили детские онкологи. По их словам, отсутствие таких лекарств уже привело к увеличению смертности от рака. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Федеральные новости
29.02.2020 09:41
Федеральные новости 29.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2020 11:37
Федеральные новости 27.02.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2020 14:34
Федеральные новости 26.02.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.02.2020 15:20
Федеральные новости 23.02.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.02.2020 13:45
Федеральные новости 21.02.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.02.2020 19:18
Федеральные новости 13.02.2020 19:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.02.2020 17:20
Федеральные новости 11.02.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
11.02.2020 14:53
Федеральные новости 11.02.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
07.02.2020 12:35
Федеральные новости 07.02.2020 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
07.02.2020 09:26
Федеральные новости 07.02.2020 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
06.02.2020 12:52
Федеральные новости 06.02.2020 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
03.02.2020 08:40
Федеральные новости 03.02.2020 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
02.02.2020 12:50
Федеральные новости 02.02.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
31.01.2020 18:13
Федеральные новости 31.01.2020 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
30.01.2020 17:07
Федеральные новости 30.01.2020 17:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:04
В Волгоградской области 33 новорожденных появились на свет 29 февраляСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде расправились с опальным секретарем райкома после «бунта» рядовых коммунистовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде на месте скандального провала около жилого дома появилась «песочница»Смотреть фотографии
13:18
Под Волгоградом двое охранников ЧОП с пистолетом напали на отдыхающихСмотреть фотографии
12:06
Газоны в ЦПКиО в Волгограде обезопасили колючей проволокойСмотреть фотографии
12:04
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствияСмотреть фотографии
12:04
Губернатор открывает сезон субботников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде накрыли бордель в салоне эротического массажаСмотреть фотографии
11:13
Меркантильную волгоградку насильно развели с мужемСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области сняли автомобиль с газовой трубыСмотреть фотографии
10:24
Отец больной девочки из Волгоградской области отказался лечить ребенка российским аналогомСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде девушка с парнем после ДТП бросили машину и убежалиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В Волгограде устанавливают личность сгоревшей женщиныСмотреть фотографии
09:34
В Волгоградской области две женщины пострадали в результате пожара в квартиреСмотреть фотографии
08:46
Жители Волгоградской области увеличили долги по кредитамСмотреть фотографии
20:38
В Волжском ищут подрядчика для стройки детсада, где уже кипит работаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
Прокурор потребовал обследовать дамбы в Камышинском районеСмотреть фотографии
16:40
Центр Волгограда сковало пробками из-за сожжения МасленицыСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде 14-метровая кукла Масленицы сгорела как спичкаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Житель Волгоградской области больше 20 раз судился с чиновниками из-за пенсииСмотреть фотографии
14:20
Волгоградцы спешат на сжигание огромного чучела МасленицыСмотреть фотографии
12:52
Пожар в конюшне под Волгоградом довел хозяйку породистого коня до судаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском при поддержке спецназа взяли трио наркодилеровСмотреть фотографии
10:02
Ребенок и двое взрослых попали в больницу после ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Прыгнули из окна»: в Волгоградской области осталась без крова семья, воспитавшая 19 приемных детейСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде пешеход умер в больнице после аварииСмотреть фотографии
08:54
В первый день весны в Волгограде будет разгуляйСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде банкротят организацию осужденного лже-благотворителяСмотреть фотографии
17:16
Волгоградцы вышли на пикет в защиту заключенных в коммерческие «тюрьмы» животныхСмотреть фотографии
16:26
«По закону РФ он должен умереть»: онкобольному без паспорта из Волгоградской области отказали в платной помощи в московской клиникеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 