Александр Бульба из села Ленинское Николаевского района Волгоградской области отказывается получать вместо импортного препарата российский аналог для своей больной дочери. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр, его дочке, 9-летней Даше, в августе прошлого года установили инвалидность по сахарному диабету первого типа. «Дашу положили в больницу и врачи долго подбирали лекарство, которое ей подходит. Перепробовали шесть препаратов, остановились на одном – это «Хумалог». С той поры мы должны принимать это лекарство постоянно. В начале нового года начались проблемы с получением тест-полосок. После моей жалобы в комитет здравоохранения Волгоградской области, наконец, тест-полоски нам выдали. Но теперь появилась другая проблема – вместо назначенного лекарства нам предлагают получать российский аналог этого препарата – «Рин Лиз». Объясняют это отсутствием «Хумалога» - нет закупок. Но как организм дочки отреагирует на это лекарство, никто не знает».

По словам Александра, предлагаемый ему российский аналог предназначен в основном для взрослых. «И то, он может дать плохие последствия, судя по информации, которую я нашел в интернете в группах инсулинозависимых. Я не понимаю, зачем такое импортозамещение, если нам предлагают лекарства хуже импортных?», - возмущается родитель.

При этом, как утверждает мужчина, который общается с инсулинозависимыми в группе в соцсети, в Волгограде и в Волжском проблем с получением «Хумалога» никаких нет. «Значит, лекарства есть, почему их не выдают в нашем районе, мне непонятно», - негодует отец Даши.