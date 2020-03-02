Федеральные новости 02.03.2020 10:24
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02.03.2020 10:24
Александр Бульба из села Ленинское Николаевского района Волгоградской области отказывается получать вместо импортного препарата российский аналог для своей больной дочери. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр, его дочке, 9-летней Даше, в августе прошлого года установили инвалидность по сахарному диабету первого типа. «Дашу положили в больницу и врачи долго подбирали лекарство, которое ей подходит. Перепробовали шесть препаратов, остановились на одном – это «Хумалог». С той поры мы должны принимать это лекарство постоянно. В начале нового года начались проблемы с получением тест-полосок. После моей жалобы в комитет здравоохранения Волгоградской области, наконец, тест-полоски нам выдали. Но теперь появилась другая проблема – вместо назначенного лекарства нам предлагают получать российский аналог этого препарата – «Рин Лиз». Объясняют это отсутствием «Хумалога» - нет закупок. Но как организм дочки отреагирует на это лекарство, никто не знает».
По словам Александра, предлагаемый ему российский аналог предназначен в основном для взрослых. «И то, он может дать плохие последствия, судя по информации, которую я нашел в интернете в группах инсулинозависимых. Я не понимаю, зачем такое импортозамещение, если нам предлагают лекарства хуже импортных?», - возмущается родитель.
При этом, как утверждает мужчина, который общается с инсулинозависимыми в группе в соцсети, в Волгограде и в Волжском проблем с получением «Хумалога» никаких нет. «Значит, лекарства есть, почему их не выдают в нашем районе, мне непонятно», - негодует отец Даши.
Однако в облздраве высказали другую точку зрения на сложившуюся ситуацию. «Обеспечение федеральных льготников лекарственными препаратами проводится в соответствии с перечнем международных непатентованных названий. Дарья находилась на лечении в Волгоградской областной детской клинической больнице в 2019 году, где ей даны рекомендации по лечению двумя препаратами инсулина, согласно перечню международных непатентованных названий. Данные о выявленных и зафиксированных побочных реакций на препарат «Рин Лиз» отсутствуют, также как и о проведении врачебной комиссии по назначению пациентке препарата «Хумалог». Пациентка в 2019 году обеспечена препаратом «Инсулин Лизпро» в объеме 3 упаковки, в 2020 году выдана еще одна упаковка. Одна упаковка препарата рассчитана на прием в течении 166 дней», - пояснили в ведомстве.
К слову, в последнее время в России все чаще раздаются призывы отказаться от использования непроверенных дженериков - заменителей качественных и эффективных препаратов - и вернуться к закупкам импортных и хорошо зарекомендовавших себя лекарств. В частности, недавно с таким обращением выступили детские онкологи. По их словам, отсутствие таких лекарств уже привело к увеличению смертности от рака.
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