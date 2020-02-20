Жителям Волгоградской области предрекли рост реальной зарплаты





Средняя реальная ожидаемая зарплата в Волгоградской области в 2020 году может вырасти на 2,5%. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, сообщает ИА «Высота 102». Эта цифра совпадает со среднероссийским ожидаемым показателем. В 2019 году он составлял 2,4%.

Наилучшие перспективы роста реальной заработной платы (среди регионов с населением более 500 тыс. человек) в 2020 году имеются в Республике Татарстан, в Республике Саха (Якутия), в Ленинградской области, в Ямало-Ненецком АО, в Пензенской области. Например, в Татарстане ожидаемый рост реальной заработной платы прогнозируют на уровне 3,4%.

Самым незначительным рост реальной заработной платы будет в Приморском крае, Новосибирской области, Республике Карелия, Самарской и Свердловской области областях. Так, в Приморском крае он не составит больше 1,4%.

А вот роста реальных доходов россиянам в этом году ждать не стоит. Он будет или малозначительным или вовсе – нулевым, прогнозируют аналитики Финансового университета.



