Аналитика

Жителям Волгоградской области предрекли рост реальной зарплаты

Аналитика 20.02.2020 13:24
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20.02.2020 13:24


Средняя реальная ожидаемая зарплата в Волгоградской области в 2020 году может вырасти на 2,5%. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, сообщает ИА «Высота 102». Эта цифра совпадает со среднероссийским ожидаемым показателем. В 2019 году он составлял 2,4%. 
Наилучшие перспективы роста реальной заработной платы (среди регионов с населением более 500 тыс. человек) в 2020 году  имеются в Республике Татарстан, в Республике Саха (Якутия), в Ленинградской области, в Ямало-Ненецком АО, в Пензенской области. Например, в Татарстане ожидаемый рост реальной заработной платы прогнозируют на уровне 3,4%. 
Самым незначительным рост реальной заработной платы  будет в Приморском крае, Новосибирской области, Республике Карелия, Самарской и Свердловской области областях. Так, в Приморском крае он не составит больше 1,4%.
А вот роста реальных доходов россиянам в этом году ждать не стоит. Он будет или малозначительным или вовсе – нулевым, прогнозируют аналитики Финансового университета. 

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