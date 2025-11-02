Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановки





Жители Кировского района Волгограда ждут не дождутся, когда закончится замена остановок. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, поначалу они обрадовались, когда на остановках стали возводить современные павильоны. Однако, утверждают горожане, работы забуксовали и с лета на объектах не наблюдается никакого движения.

- Работы по комплексному восстановлению дорожных объектов в Кировском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут завершены до конца осени, - заверили в мэрии.





Фото читателей V102.RU



- констатируют волгоградцы.Такие каркасы сейчас можно наблюдать на Углу Парка, на Авангарде, на Руднева и других остановках района.В администрации Волгограда, впрочем, горожан обнадежили.