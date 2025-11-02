Общество

Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановки

Общество 02.11.2025 21:29
0
02.11.2025 21:29


Жители Кировского района Волгограда ждут не дождутся, когда закончится замена остановок. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, поначалу они обрадовались, когда на остановках стали возводить современные павильоны. Однако, утверждают горожане, работы забуксовали и с лета на объектах не наблюдается никакого движения.

- Сделали только один каркас – ни стен, ни крыши. Летом мы от жары мучились, а сейчас ни от дождя не спрячешься, ни от ветра, - констатируют волгоградцы.

Такие каркасы сейчас можно наблюдать на Углу Парка, на Авангарде, на Руднева и других остановках района.

В администрации Волгограда, впрочем, горожан обнадежили.

 - Работы по комплексному восстановлению дорожных объектов в Кировском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут завершены до конца осени, - заверили в мэрии.

Фото читателей V102.RU
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.11.2025 21:29
Общество 02.11.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 19:45
Общество 02.11.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 19:01
Общество 02.11.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 17:48
Общество 02.11.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 15:09
Общество 02.11.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 12:53
Общество 02.11.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 10:17
Общество 02.11.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 09:47
Общество 02.11.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 08:30
Общество 02.11.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 07:51
Общество 02.11.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:58
Общество 02.11.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:43
Общество 02.11.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:18
Общество 02.11.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:08
Общество 02.11.2025 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 22:33
Общество 01.11.2025 22:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановкиСмотреть фотографии
20:37
Аквагрим, белка и ходулисты: что еще будет перед матчем «Ротора» и «Арсенала»Смотреть фотографии
19:45
Михайловка оформила кредит в 60 миллионовСмотреть фотографии
19:01
«Люди скучают не по эпохе, а по своей молодости»: как живет и чем спасается волгоградская барахолкаСмотреть фотографии
18:33
Волжанка отдала краснодарцу 400 тысяч за беседку-«невидимку»Смотреть фотографии
17:48
Спецслужбы проверили ж/д вокзал в ВолжскомСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом 11-летние залезли в чужой домСмотреть фотографии
16:42
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного моста через ВДСКСмотреть фотографии
16:07
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 65831 рубляСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом спасение мужчины из горящего дома попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Волгоградским потребителям за 9 месяцев вернули 14 млнСмотреть фотографии
14:24
Бастрыкин снова заинтересовался делом покалечившегося в ДТП с автобусом «Диана Тур» Влада СинилкинаСмотреть фотографии
12:53
Волгоградцы делятся «тайными» местами с работающим интернетомСмотреть фотографии
12:05
Трое пострадали в ДТП на улице Батова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
В Волгоградскую область экстрадируют осужденного в Беларуси наркосбытчикаСмотреть фотографии
10:44
За пять минут тоже платить? Отвечаем на самые популярные вопросы о платных парковках ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Почетный гражданин Волжского Геннадий Филимонов скончался на 86-м годуСмотреть фотографии
09:47
Половина волгоградцев привилась от гриппаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградец сгорел в доме из-за неисправного обогревателяСмотреть фотографии
09:00
15-летняя девочка угнала «шестерку» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
9 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:51
Заморозки до -5 и гололед обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Военные отразили атаку БПЛА на энергообъекты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:43
Волгоградстат подсчитал количество жителейСмотреть фотографии
06:18
Рейсы из Антальи и Дубая на много часов задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:08
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 8-часового запретаСмотреть фотографии
22:33
Росавиация закрыла небо над Волгоградом, объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:28
Слушания по делу Шыхалиева назначили на конец ноября в КраснодареСмотреть фотографии
21:10
Серия вспышек на Солнце обеспечит головную боль волгоградцамСмотреть фотографии
20:31
Селян под Волгоградом 6 ноября оставят без телепередачСмотреть фотографии
 