Опасность атаки БПЛА сохраняется в Волгоградской области

В Волгоградской области 3 ноября сохраняется беспилотная опасность. Оповещения от Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России поступили на телефоны жителей региона накануне около полуночи.
- Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, - говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, отмечаются пролеты БПЛА, в том числе в сторону Саратовской области, где Росавиация в 00:04 мск ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту.
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!