



До федерального суда дошли юристы мусорного регоператора из Волгоградской области, доказывая непричастность к сомнительным финансовым операциям. С уды первой, апелляционной и кассационной инстанции уличили ООО «Управление отходами – Волгоград» в неосновательном обогащении, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебные акты. Компания в 2015-2016 годах получила от московской фирмы «Экомед», признанной впоследствии банкротом, почти 1 млн рублей. Подозрительные денежные операции привлекли внимание конкурсного управляющего фирмы.

Договоры между сторонами отсутствовали, поставок продукции также обнаружено не было. По мнению истца, деньги могли переводить на счета волгоградской организации с целью уклонения от налогов. Изначально в судебном процессе фигурировала сумма в размере 2,4 млн рублей, которую «Управление отходами – Волгоград» получило от «Экомеда». В ходе разбирательства суд принял к сведению несколько документов на поставку старых пластиковых бутылок общей стоимостью 1,4 млн рублей. Ответчик обвинения в свой адрес отвергал, заявляя о прозрачности взаимоотношений с контрагентом.

«Управление отходами – Волгоград» посчитав, что суды нарушили нормы материального и процессуального права, требовало отправить дело на новое рассмотрение. Однако Верховный суд отказался передавать материалы в судебную коллегию по экономическим спорам и оставил решение арбитражного суда в силе.

Напомним, недавно стало известно, что ООО «Управление отходами – Волгоград» возглавил бывший вице-мэр Волгограда, а ранее – владелец управляющих компаний, Андрей Потапов. В 2013 году в отношении него возбуждалось уголовное дело за махинации с коммунальными платежами волгоградцев в сумме 122 млн рублей. Впоследствии уголовное дело было прекращено.



