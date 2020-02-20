Экономика

Верховный суд подтвердил факт неосновательного обогащения «Управление отходами – Волгоград»

Экономика 20.02.2020 15:19
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20.02.2020 15:19


До федерального суда дошли юристы мусорного регоператора из Волгоградской области, доказывая непричастность к сомнительным финансовым операциям. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции уличили ООО «Управление отходами – Волгоград» в неосновательном обогащении, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебные акты. Компания в 2015-2016 годах получила от московской фирмы «Экомед», признанной впоследствии банкротом, почти 1 млн рублей.  Подозрительные денежные операции привлекли внимание конкурсного управляющего фирмы. 
Договоры между сторонами отсутствовали, поставок продукции также обнаружено не было. По мнению истца, деньги могли переводить на счета волгоградской организации с целью уклонения от налогов. Изначально в судебном процессе фигурировала сумма в размере 2,4 млн рублей, которую «Управление отходами – Волгоград» получило от «Экомеда». В ходе разбирательства суд принял к сведению несколько документов на поставку старых пластиковых бутылок общей стоимостью 1,4 млн рублей.  Ответчик обвинения в свой адрес отвергал, заявляя о прозрачности взаимоотношений с контрагентом. 
«Управление отходами – Волгоград» посчитав, что суды нарушили нормы материального и процессуального права, требовало отправить дело на новое рассмотрение. Однако Верховный суд отказался передавать материалы в судебную коллегию по экономическим спорам и оставил решение арбитражного суда в силе.
Напомним, недавно стало известно, что ООО «Управление отходами – Волгоград» возглавил бывший вице-мэр Волгограда, а ранее – владелец управляющих компаний, Андрей Потапов.  В 2013 году в отношении него возбуждалось уголовное дело за махинации с коммунальными платежами волгоградцев в сумме 122 млн рублей. Впоследствии уголовное дело было прекращено.

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