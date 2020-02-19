В Волгограде пьяная дама спровоцировала массовое ДТП





ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Советском районе Волгограда, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, массовая авария произошла накануне вечером напротив дома №45 корпус №7 по улице Электролесовская.

По предварительной информации, 48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Mazda" в состоянии алкогольного опьянения, не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем "Honda". От удара "Honda" врезалась в впереди стоящий автомобиль "Subaru", который совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo".





В результате ДТП пострадала 31-летняя водитель "Honda". Женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.



