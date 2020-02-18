В Дзержинском районе Волгограда возле армянской церкви полыхает огонь





На стройке собора в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь охватил бытовой вагончик площадью порядка 25 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило около 10 утра. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной части №15.





По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По состоянию на 10.21 открытое горение ликвидировано. Церковь, принадлежащая армянской общине, расположена на бульваре 30-летия Победы в границах между ТРК «Парк Хаус» и «OBI».

ГУ МЧС по Волгоградской области напоминает гражданам о необходимости осторожного обращения с огнем и соблюдения правил пожарной безопасности.



