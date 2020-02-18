Происшествия 18.02.2020 10:21
0
18.02.2020 10:21
Пятеро погибших в страшном ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области были родственниками. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Заволжского сельского поселения Палласовского района Омбрек Дисенгалиев, члены семьи ехали с юбилея, который отмечали у родных в Старополтавском районе. «Я был на месте ДТП до половины второго ночи. Не могу прийти в себя – это страшное зрелище. Не знаю, как такое могло произойти. Но вчера говорили, что бензовоз ехал без габаритных огней… А там, кто его знает, как было на самом деле…», - вспоминает глава поселения.
Четверо погибших жили в селе Старая Иванцовка. За рулем был 37-летний Мади Турубеков. В машине находились его 76-летняя бабушка, ее 43-летняя сноха. Погибли также 31-летняя женщина, жительница Волгограда, и 36-летний мужчина.
Напомним, жуткая авария произошла накануне в восемь часов вечера. Машина «Хендэ Акцент», двигаясь по автодороге «Иловатка – Николаевск» в сторону г. Палласовки, на 95 км. выехала на полосу встречного движения и столкнулась с бензовозом «КАМАЗ-53215» под управлением 55-летнего жителя республики Калмыкия. Все, кто находился в иномарке, скончались на месте. Извлекали тела погибших из искореженной машины с помощью сотрудников МЧС.
Фото ГУ МВД и ГУ МЧС по Волгоградской области.
Реклама
Четверых волгоградцев обманули при покупке электронных авиабилетов18.02.2020 13:46
Происшествия 18.02.2020 13:46
В Дзержинском районе Волгограда пожар возле церкви унес жизнь человека18.02.2020 11:06
Происшествия 18.02.2020 11:06
В Дзержинском районе Волгограда возле армянской церкви полыхает огонь18.02.2020 10:15
Происшествия 18.02.2020 10:15
Погибли пять человек: в Волгоградской области иномарка влетела в бензовоз18.02.2020 09:27
Происшествия 18.02.2020 09:27
В Волгоградской области задержали водителя опасного автобуса из Северного Кавказа17.02.2020 17:01
Происшествия 17.02.2020 17:01
В Волгограде посетитель ТЦ угрожал росгвардейцам пистолетом17.02.2020 16:11
Происшествия 17.02.2020 16:11
В Волгоградской области мать-пьяница заморозила ребенка в неотапливаемом доме17.02.2020 14:13
Происшествия 17.02.2020 14:13
Учащийся волгоградского колледжа караулил студентов с ножом17.02.2020 13:10
Происшествия 17.02.2020 13:10
В Волгограде «сосулькопад» разрушил козырек подъезда жилого дома17.02.2020 12:32
Происшествия 17.02.2020 12:32
В Волгограде бесправный водитель отправил своих друзей в больницу17.02.2020 10:00
Происшествия 17.02.2020 10:00
В Волгограде пьяный водитель сбил насмерть пешехода17.02.2020 09:49
Происшествия 17.02.2020 09:49
На даче в Волжском сгорели два человека17.02.2020 09:29
Происшествия 17.02.2020 09:29
В Волгограде автобус в тумане врезался в полуприцеп грузовика17.02.2020 09:22
Происшествия 17.02.2020 09:22
Под Волгоградом иномарка с компанией молодежи врезалась в дерево: четверо пострадали16.02.2020 09:59
Происшествия 16.02.2020 09:59
Под Волгоградом на мосту через Волгу лоб в лоб столкнулись две легковушки: пять пострадавших15.02.2020 18:34
Происшествия 15.02.2020 18:34
Реклама