



Пятеро погибших в страшном ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области были родственниками. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Заволжского сельского поселения Палласовского района Омбрек Дисенгалиев, члены семьи ехали с юбилея, который отмечали у родных в Старополтавском районе. «Я был на месте ДТП до половины второго ночи. Не могу прийти в себя – это страшное зрелище. Не знаю, как такое могло произойти. Но вчера говорили, что бензовоз ехал без габаритных огней… А там, кто его знает, как было на самом деле…», - вспоминает глава поселения.





Четверо погибших жили в селе Старая Иванцовка. За рулем был 37-летний Мади Турубеков. В машине находились его 76-летняя бабушка, ее 43-летняя сноха. Погибли также 31-летняя женщина, жительница Волгограда, и 36-летний мужчина.

Напомним, жуткая авария произошла накануне в восемь часов вечера. Машина «Хендэ Акцент», двигаясь по автодороге «Иловатка – Николаевск» в сторону г. Палласовки, на 95 км. выехала на полосу встречного движения и столкнулась с бензовозом «КАМАЗ-53215» под управлением 55-летнего жителя республики Калмыкия. Все, кто находился в иномарке, скончались на месте. Извлекали тела погибших из искореженной машины с помощью сотрудников МЧС.

Фото ГУ МВД и ГУ МЧС по Волгоградской области.