Учащийся волгоградского колледжа караулил студентов с ножом

Происшествия 17.02.2020 13:10
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17.02.2020 13:10
В Волгограде задержан 20-летний учащийся одного из волгоградских колледжей за разбойные нападения. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около часа ночи в дежурную часть полиции с похожими заявлениями обратились сразу двое студентов волгоградского вуза. По словам потерпевших, к каждому из них на улице около студенческого общежития по пр-ту Университетский с разницей в несколько минут подбежал незнакомый молодой человек и, угрожая ножом, пытался похитить кошельки с деньгами. Студентам удалось убежать от злоумышленника. По горячим следам был задержан подозреваемый в разбойных нападениях житель Кировского района. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что таким способом пытался похитить деньги на приобретение алкоголя. Нож, которым подозреваемый угрожал студентам, изъят. Мера пресечения избирается.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ - «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По сведениям информагентства, задержанный - учащийся Волгоградского энергетического колледжа.
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