Аналитика

Евгений Купко: о провалах в бизнесе, Музраеве, учебе в Принстоне и звездной болезни

Аналитика 18.02.2020 11:37
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18.02.2020 11:37




Новый герой проекта «Синхронизация» -  владелец сети общепитов «Блинбери» и «СушиВесла» Евгений Купко. Он называет себя простым парнем из Волжского, который вырвался из бедности. Поговорили о бизнес-климате в Волгограде, бессонных ночах, отцовстве и едва не потерянной вере в человечество.
Может ли успешный бизнесмен себе позволить отказать чиновникам в нескромных просьбах, на неделю выключить телефон и лишить собственных детей наследства?.. Об этом и не только владелец компаний рассказал в интервью «Высоте 102».
Ранее в «Синхронизации»:
Яна Кострыкина – об Instagram, Китае и тусовках по совету депутата.

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