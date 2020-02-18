









Новый герой проекта «Синхронизация» - владелец сети общепитов «Блинбери» и «СушиВесла» Евгений Купко. Он называет себя простым парнем из Волжского, который вырвался из бедности. Поговорили о бизнес-климате в Волгограде, бессонных ночах, отцовстве и едва не потерянной вере в человечество.

Может ли успешный бизнесмен себе позволить отказать чиновникам в нескромных просьбах, на неделю выключить телефон и лишить собственных детей наследства?.. Об этом и не только владелец компаний рассказал в интервью «Высоте 102».

Ранее в «Синхронизации»:

Яна Кострыкина – об Instagram, Китае и тусовках по совету депутата.



