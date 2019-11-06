Волгоградский бизнесмен – об имитирующих чиновниках, девочках на INFINITI и кайфовой работе (ИНТЕРВЬЮ)
Актуально 06.11.2019 10:17
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06.11.2019 10:17
ИА «Высота 102» начинает новый проект – #Синхронизация. Мы берем интервью у чокнутых на своем деле бизнесменах, влюбленных в работу и жизнь жителях региона. Они идут своей дорогой, набивают шишки, не равнодушны к своему городу, заряжают неуемной энергией и заслуживают того, чтобы о них говорили.
Почему синхронизация?.. Во-первых, синхрон – ключевая составная часть любого журналистского видеосюжета. Во-вторых, синхронизироваться с нашими гостями, занятыми в бесконечных делах, крайне непросто. Всеми правдами и неправдами мы заманиваем их на разговор, опрашиваем с пристрастием, затем «Джонни делает монтаж» и выпуск готов.
Первый наш гость - Вячеслав Кузьменко. Он известный политтехнолог и уже несколько лет как владелец бара крафтового пива в Волгограде. Четыре месяца назад он стал дважды папой, а теперь еще и дважды бизнесменом. На днях Слава открыл собственную пельменную. Вести свое дело его не учили в университете, и не давали деньги богатые родители - по минному полю он ходил на свой страх и риск.
О том, почему его тошнит от выборов, на которых работал многие годы, дебильных законах, имитации бурной деятельности чиновниками и будущем Волгограда - в интервью «Высоте 102».
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