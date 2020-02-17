Политика 17.02.2020 11:24
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17.02.2020 11:24
В волгоградском отделении партии «Коммунисты России» предложили коммунистам региональной организации КПРФ перейти «под крыло» этой партии. Как сообщил ИА «Высота 102» секретарь реготделения «Коммунисты России» Виталий Осадчий, поводом для этого послужила сложившаяся критическая обстановка, сложившаяся в ряда волгоградской организации КПРФ. «Многие из вас, наблюдая за выборами, видели, как руководство волгоградского обКома КПРФ массово выдвинули на выборы заведомо непроходных кандидатов, которые фактически не вели никакой избирательной кампании. Особенно это понятно по выборам губернатора. Кроме этого, руководство обкома КПРФ не реагировало на массовые фальсификации. Таким образом, можно сделать вывод, что волгоградский обком КПРФ слил выборы. Мы также знаем, что руководство обкома КПРФ преследует некоторые местные отделения партии, в частности, их первых секретарей за несогласие с предательской позицией руководства обкома КПРФ. Данные местные отделения на выборах показали хорошие результаты, что является показателем работы первых секретарей и в целом местных отделений партии. По сути, это предательство своих партийцев и избирателей. Фактически волгоградский обком является полноценным подразделением партии «Единая Россия», - говорится в обращении. В связи с этим руководство регионального отделения «Коммунистов России» предложило несогласным с политикой обкома КПРФ перейти в их ряды с сохранением партийного стажа и заверили, что уж они «выборы не сольют».
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что ряды волгоградского реготделения КПРФ покинули около 50 человек из партийных организаций региона в знак протеста против политики обкома КПРФ. Верхушку руководства обвинили в том, что реготделение превратилось в «отдел партии «Единая Россиия». На днях с несогласными общались представители ЦК КПРФ, которые обещали донести все претензии к руководству обкома до лидеров партии.
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