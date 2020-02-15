



ДНК-экспертиза помогла раскрыть преступление двухлетней давности, совершенное в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в октябре 2017 года неизвестный в маске ворвался в продуктовый павильон. Угрожая женщине-продавцу, он похитил кассу с выручкой в размере 3,5 тысячи рублей. Оставленные на предметах биологические следы эксперты-криминалисты занесли в базу данных.

В феврале 2020 года из исправительной колонии Волжского на исследование экспертам полицейского Главка поступил биологический образец 20-летнего осужденного за серию краж волгоградца. Полицейские проверили генетический профиль по федеральной базе данных геномной информации и установили совпадение с имеющимися следами, которые оставил грабитель.

Мужчина сознался в совершенном ранее разбое. Следствие по уголовному делу, возбужденному более двух лет назад, возобновлено.



