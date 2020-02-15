



Ожоги кистей рук получил 11-летний школьник, у которого в руках взорвался сотовый телефон. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, отдел полиции Красноармейского района проводит проверку по данному факту.

Установлено, что случай произошел накануне утром. Мальчик, собираясь в школу, положил телефон в карман брюк. Через некоторое время карман стал сильно нагреваться, поэтому ребенок попытался достать мобильник. В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке ребенка. Известно, что сотовый телефон у школьника был китайской марки.

Аналогичный случай воспламенения гаджета произошел в январе на территории Дзержинского района Волгограда. В кармане куртки, висевшей на вешалке, также взорвался телефон и загорелись вещи. Хозяин вовремя заметил и потушил огонь самостоятельно.



