Экономика

Мощно и быстро: новый гербицид взял сорняки под контроль

Экономика 13.02.2020 16:05 Реклама
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13.02.2020 16:05 Реклама


Компания «Сингента» вновь пополнила свой портфель — гербицид КАМАРО® позволяет получить быструю и эффективную (свыше 80%) защиту от спектра однолетних и многолетних зерновых сорняков без фитотоксичного действия на культуру и без ограничений в севообороте. Подробности о препарате КАМАРО®  ИА «Высота 102» рассказали специалисты компании.
Известно, что правильная тактика при уничтожении или подавлении сорняков, реально имеющихся на полях — задача  и простая и сложная одновременно. Надо  учитывать ситуацию в каждом конкретном случае, поскольку сорные растения в различных условиях развиваются неодинаково, следовательно, потенциальный вред также может быть разным.
Чтобы уже на первом этапе сформировать высокий потенциал хорошего урожая, необходима быстрая и эффективная помощь культуре в конкуренции с сорняками за свет, влагу, питательные вещества. 
Предпочтительно выбрать гербицид с максимально высокой скоростью действия на сорняки, при этом желательно, чтобы спектр контролируемой сорной растительности также был максимально широким. Наиболее приемлемым решением является гербицид КАМАРО®.
Основные преимущества гербицида КАМАРО®
Комбинация двух действующих веществ (флорасулам + сложный эфир 2,4-Д кислоты) позволяет контролировать уникальный спектр подавляемых сорняков, как однолетних, так и многолетних. На изреженных посевах особенно сильно проявляется вредоносность такого сорняка, как марь белая, и лучшим решением по ней является именно КАМАРО®. У данного гербицида также высокая эффективность по многолетним корнеотпрысковым сорнякам, которые распространены весьма широко.
Эффективность КАМАРО® превышает 80 % в борьбе с такими сорняками как: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, яснотка, виды, василек синий, горец птичий, вьюнок полевой, горчица полевая, гречишка вьюнковая, мак самосейка, дескурения Софии, желтушник левкойный, звездчатка средняя, канатник Теофраста, латук татарский, марь белая, вероника, виды, осот, виды, дымянка лекарственная, пастушья сумка, подмаренник цепкий, подсолнечник (падалица), редька дикая, ромашка непахучая, ромашка аптечная, паслен черный, щирица запрокинутая, пикульник обыкновенный, ярутка полевая.
Скорость воздействия на сорные растения. Первые визуальные признаки действия препарата наступают уже на следующий день после обработки, а при определенных погодных условиях — через несколько часов. Это означает, что практически сразу сорняки выпадают из процесса конкурентной борьбы за влагу и питательные вещества, что говорит о качестве примененного препарата. Агрономы могут моментально оценить эффект.
Температура, при которой можно начинать обработки КАМАРО®, — от +5°С. При этой температуре начинается активный рост большинства двудольных сорняков. Однако не следует увлекаться проведением обработок при более низких температурах, поскольку для того, чтобы гербицид проник в растение сорняка и распространился по нему, необходимо начало его активной жизнедеятельности. В этом случае эффективность действия гербицидов выше и гибель сорняков происходит быстрее. Оптимальная температура в момент обработки для большинства гербицидов составляет от +10 до +25 °С.
После обработки КАМАРО® нет ограничений при выборе культуры в севообороте. Это преимущество особенно важно в хозяйствах с широким набором культур. Действующие вещества гербицида КАМАРО® быстро разлагаются до нетоксичных соединений и не оказывают негативного действия на рост и развитие последующих культур. В следующем сезоне можно смело сеять подсолнечник, сахарную свеклу, бобовые и другие культуры. Именно это преимущество в основном повлияло на значительный рост сегмента флорасуламсодержащих гербицидов, представителем которого является КАМАРО®.
Важным моментом является и то, что КАМАРО® хорошо вписывается в общую технологию защиты зерновых культур. Довольно широкое окно применения (от кущения до второго междоузлия) и хорошая совместимость позволяют использовать КАМАРО® в баковых смесях с препаратами из других химических групп и с удобрениями.
Гербицид КАМАРО® широко применяется во многих странах и отлично зарекомендовал себя в различных климатических условиях, при разнообразном спектре засорения и на различных зерновых культурах.
Компания «Сингента» в 2019 году проводила широкомасштабные испытания КАМАРО® в основных регионах России. Предварительные результаты подтверждают высокую эффективность КАМАРО® практически по всем отмеченным видам сорняков (осоты, подмаренник, амброзия, крестоцветные, падалица подсолнечника и многие другие). Фитотоксического действия на культурные растения не обнаружено. 

Продукт зарегистрирован компанией «АДАМА». Компания «Сингента» является официальным дистрибьютером продуктов компании «АДАМА».

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