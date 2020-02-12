Привет из 90-х: в Волгограде банда рэкетиров избивала жертв и угрожала автоматом Калашникова





Травматический пистолет, 25 патронов, автомат АКСУ и липовые автомобильные номера изъяли у членов банды вымогателей в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, по версии следствия пятеро жителей областного центра и Калача-на-Дону выбивали деньги у людей под надуманными предлогами. Подозреваемым – от 20 до 34 лет. Преступники избивали своих жертв и угрожали им расправой.

У жителя Ворошиловского района злоумышленники забрали дорогую иномарку якобы за долги. Еще у двоих волгоградцев требовали суммарно 160 тысяч рублей.





В отношении членов незаконной группировки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Двое человек уже находятся под арестом, остальным мера пресечения избирается.

Подозреваемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ, при силовой поддержке бойцов СОБР "Вектор" Росгвардии и спецподразделения УФСБ "Альфа".

Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД по телефону 30-70-44.







