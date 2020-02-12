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Привет из 90-х: в Волгограде банда рэкетиров избивала жертв и угрожала автоматом Калашникова

Расследования 12.02.2020 15:55
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12.02.2020 15:55


Травматический пистолет,  25 патронов, автомат АКСУ и липовые автомобильные номера  изъяли у членов банды вымогателей в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе  ГУ МВД по региону,  по версии следствия  пятеро жителей областного центра и Калача-на-Дону выбивали деньги у людей под надуманными предлогами. Подозреваемым – от 20 до 34 лет.  Преступники избивали своих жертв и угрожали им расправой.
У жителя Ворошиловского района злоумышленники забрали дорогую иномарку якобы за долги.  Еще у двоих волгоградцев требовали суммарно 160 тысяч рублей.

В отношении членов незаконной группировки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Двое человек уже находятся под арестом, остальным мера пресечения избирается.
Подозреваемых задержали  в результате оперативно-розыскных мероприятий Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ, при силовой поддержке бойцов СОБР "Вектор" Росгвардии  и спецподразделения УФСБ "Альфа".
Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД по телефону 30-70-44.


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