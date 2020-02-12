Привет из 90-х: в Волгограде банда рэкетиров избивала жертв и угрожала автоматом Калашникова

Расследования 12.02.2020 15:55
0
12.02.2020 15:55
Травматический пистолет, 25 патронов, автомат АКСУ и липовые автомобильные номера изъяли у членов банды вымогателей в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, по версии следствия пятеро жителей областного центра и Калача-на-Дону выбивали деньги у людей под надуманными предлогами. Подозреваемым – от 20 до 34 лет. Преступники избивали своих жертв и угрожали им расправой.
У жителя Ворошиловского района злоумышленники забрали дорогую иномарку якобы за долги. Еще у двоих волгоградцев требовали суммарно 160 тысяч рублей.
В отношении членов незаконной группировки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Двое человек уже находятся под арестом, остальным мера пресечения избирается.
Подозреваемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ, при силовой поддержке бойцов СОБР "Вектор" Росгвардии и спецподразделения УФСБ "Альфа".
Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД по телефону 30-70-44.
Реклама
В Волгоградской области вынесли приговор осквернителю памятного знака жертвам Холокоста12.02.2020 10:15
Расследования 12.02.2020 10:15
Осудили и лишили звания: в Волгограде бывший контрактник с приятелем "кошмарил" сослуживца11.02.2020 12:03
Расследования 11.02.2020 12:03
Дебошир из волгоградского роддома ответит за "букет" преступлений (ВИДЕО)08.02.2020 14:57
Расследования 08.02.2020 14:57
Арестовали посетителя перинатального центра в Волгограде, избившего врача и медсестру07.02.2020 17:57
Расследования 07.02.2020 17:57
В Волгограде осудили медика и ее подельников за продажу опасных «уколов красоты»07.02.2020 12:50
Расследования 07.02.2020 12:50
В Волгограде отец-алиментщик предложил деньги приставу и стал уголовником07.02.2020 12:47
Расследования 07.02.2020 12:47
В Волгограде многодетную горе-мать оставили на свободе за гибель сына07.02.2020 12:18
Расследования 07.02.2020 12:18
Житель Волгоградской области идет под суд за 4 тысячи бутылок левого алкоголя для земляков07.02.2020 11:51
Расследования 07.02.2020 11:51
В полиции Волгограда ждут жертв фирм-застройщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»06.02.2020 17:59
Расследования 06.02.2020 17:59
В Волгоградской области адвокат и сотрудник Росреестра осуждены за мошенничество06.02.2020 17:57
Расследования 06.02.2020 17:57
Рецидивист из Волжского совершил 86 краж из незапертых квартир и снова попался06.02.2020 15:56
Расследования 06.02.2020 15:56
В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораторию06.02.2020 12:18
Расследования 06.02.2020 12:18
В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского сада06.02.2020 10:12
Расследования 06.02.2020 10:12
Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из Саратова05.02.2020 19:05
Расследования 05.02.2020 19:05
В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетей05.02.2020 17:53
Расследования 05.02.2020 17:53
Реклама