В Волгограде построили первый надземный пешеходный переход

Сегодня, 1 сентября, в Дзержинском районе Волгограда открыли для движения первый модульный надземный пешеходный переход. Как сообщили V102.RU в администрации региона, объект посетил губернатор Андрей Бочаров.





Протяженность перехода составляет 40 метров. Это искусственное сооружение связывает на Третьей Продольной с одной стороны улицы Космонавтов и Землячки, с другой — улицу Шекснинскую.

- Для удобства школьников и родителей тротуар от переходного перехода ведет напрямую к школе №45. Также переход обеспечивает связь с крупным транспортным узлом у больничного городка, - пояснили в администрации региона.





Фото: администрации Волгоградской области