Череп и фрагменты человеческого скелета нашли волгоградцы в СНТ





В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители сделали жуткую находку во время работ по подготовке фундамента. Как сообщает ИА «Высота 102», на глубине одного метра под землей находились череп и фрагменты человеческого скелета.

Сообщение об обнаружении скелета человека поступило в экстренные службы Волгограда накануне. По словам горожан, в яме они обнаружили, кроме черепа, челюсть, ключицу и крупные кости – предположительно, конечностей.

На месте обнаружения скелета – на дачном участке в СНТ «Север» – уже побывали правоохранители. Не исключено, что останки могут относиться к временам Великой Отечественной войны.

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что останки направлены на экспертизу, проводится проверка.