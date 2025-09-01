Происшествия

Череп и фрагменты человеческого скелета нашли волгоградцы в СНТ

01.09.2025
В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители сделали жуткую находку во время работ по подготовке фундамента. Как сообщает ИА «Высота 102», на глубине одного метра под землей находились череп и фрагменты человеческого скелета.

Сообщение об обнаружении скелета человека поступило в экстренные службы Волгограда накануне. По словам горожан, в яме они обнаружили, кроме черепа, челюсть, ключицу и крупные кости – предположительно, конечностей. 

На месте обнаружения скелета – на дачном участке в СНТ «Север» – уже побывали правоохранители. Не исключено, что останки могут относиться к временам Великой Отечественной войны. 

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что останки направлены на экспертизу, проводится проверка. 

