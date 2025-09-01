Врачи не смогли помочь: умерла соцработник, впавшая в кому в поезде Волгоград-Москва

Пассажирка поезда Волгоград – Москва, которая две недели назад впала в кому в пути, скончалась в больнице не приходя в сознание. Об этом, как передает V102.RU, сообщил Telegram-канал «112».

- Женщина впала в кому, по приезде в Москву ее отвезли в столичную больницу. Там врачи больше двух недель боролись за жизнь Елены, но безрезультатно. Сегодня женщина скончалась, так и не приходя в сознание, - сообщают авторы канала.

Как ранее сообщало информагентство, соцработник из Московской области впала в кому в поезде, возвращаясь после отдыха в Волгограде. Родственники женщины рассказали, что она в какой-то момент потеряла сознание и уже не очнулась. Врачи, которые зашли в поезд в Липецкой области, ограничились лишь визуальным осмотром и заявили, что женщина спит. Сами врачи утверждают обратное, что якобы разбудили пассажирку и она попросила их ее не беспокоить.

Однако в Москве женщине был поставлен диагноз - венозный инфаркт, обширное кровоизлияние в мозг. Столичные специалисты делали все возможное, но драгоценное время было упущено.

На эту ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. От руководителя ведомство по Липецкой области он затребовал доклад по факту неоказания помощи пассажирке поезда Волгоград - Москва.