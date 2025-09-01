Общество

«Сталинград. Без срока давности»: 1 Сентября в школах Волгограда началось с урока Победы

01.09.2025
В Волгограде сегодня, 1 сентября, новый учебный год в школах начался с урока мужества. Свои беседы с детьми педагоги построили на основе исторической памяти «Сталинград. Без срока давности». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров один из таких уроков посетил в новой школе №9.

– Сегодня праздник для учеников, родителей, педагогического состава. Я всех жителей Волгоградской области поздравляю с началом нового учебного года, – сказал Андрей Бочаров. – В Волгоградской области все школы открыты, начались занятия и первый урок сегодня – это Урок Победы, посвященный нашей истории, истории легендарной исторической земли непокоренного Сталинграда. Именно преемственность поколений, сохранение исторического наследия для нас является одной из важнейших задач.

Первый экземпляр книги, напомнил Андрей Бочаров, был передан президенту Владимиру Путину. А сегодня такая книга есть во всех учебных заведениях, библиотеках, муниципальных образованиях Волгоградской области. Губернатор подчеркнул, что каждому волгоградскому школьнику нужно обязательно ознакомиться с этой книгой.


– Кроме того, в Волгоградской области совместно с педагогическим сообществом принято решение о том, что все юноши-десятиклассники проходят сборы на базе «Юного ястреба». Это будет проводиться уже второй год, и в этом году мы попробуем выборочно привлечь и восьмиклассников. У нас очень хорошая материальная база, профессиональные инструкторы, педагоги, много активностей и программ, встреч с интересными людьми – видим очень хорошие отклики со стороны самих детей и их родителей.

Добавим, что в основу уроков Победы в Волгоградской области легла историческая викторина по мотивам уникального издания «Сталинград. Без срока давности» — ее подготовили старшеклассники лицея № 1 Красноармейского района Волгограда. А специалисты ВГАПО разработали методические рекомендации для уроков с детьми разных возрастов.

Фото: администрация Волгоградской области 

