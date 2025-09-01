В «Царицынской опере» пройдут гастроли театра оперы и балета Удмуртской республики

Общество 01.09.2025 11:34 Реклама
0
01.09.2025
С 5 по 7 сентября в «Царицынской опере» пройдут гастроли государственного театра оперы и балета Удмуртской республики им. П.И. Чайковского. На сцене волгоградского театра покажут три ярких проекта: концертная программа «Моя прекрасная оперетта» (12+), оперетта в двух действиях «Сильва» (16+), мюзикл для всей семьи в двух действиях «Летучий корабль» (6+). Мероприятие стало возможно благодаря масштабной гастрольной программе, организованной РОСКОНЦЕРТом в рамках федерального проекта «Большие гастроли» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.
Государственный театр оперы и балета Удмуртской республики – это культурный центр республики, являющейся родиной П.И.Чайковского. Это один из ведущих музыкальных театров России, известный своими яркими постановками, талантливыми артистами и богатыми традициями. У зрителей театра «Царицынская опера» есть уникальная возможность познакомиться с творчеством театра из Ижевска.
5 сентября в 18:30 состоится концертная программа «Моя прекрасная оперетта» (12+), которая стала результатом творческого союза заслуженных деятелей искусств Удмуртской Республики, главного балетмейстера Николая Маркелова и главного дирижера Николая Роготнева. В этот вечер прозвучат лучшие номера из всемирно известных оперетт.
6 сентября в 17:00 пройдёт оперетта в двух действиях «Сильва» Имре Кальмана (16+). Режиссер-постановщик Николай Маркелов бережно сохранил атмосферу и традиции советской «Сильвы», которая стала символом надежды и веры в блокадном Ленинграде. Именно под этим названием спектакль шёл в осажденном городе, спасая души и даря свет, что стало настоящим вдохновением для самого композитора.
Этот спектакль – дань памяти тем героям и призыв дарить людям счастье и красоту даже в самые трудные времена. Главный дирижер – Николай Роготнев.«Сильва» Имре Кальмана – это бессмертная классика оперетты, история о любви певицы кабаре и аристократа, которая прошла испытание временем.
7 сентября в 14.00 и 17.00 пройдёт мюзикл для всей семьи в двух действиях «Летучий корабль» (6+). Музыкальные хиты, захватывающий сюжет и яркие костюмы сделали этот спектакль незабываемым и ярким.
Мюзикл Максима Дунаевского «Летучий корабль» – это яркая и красочная постановка по мотивам любимого мультфильма, созданная в сотрудничестве с поэтом Юрием Энтиным, режиссером Филиппом Разенковым и заслуженным художником РФ Владиславом Анисенковым. Дирижер – Андрей Гордеев, хореограф – народная артистка Удмуртской Республики Марина Кузнецова, хормейстер – заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Людмила Елисеева.
Фото предоставлено пресс-службой театра «Царицынская опера».
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneTSU69rsMX
