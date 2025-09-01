Общество

Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности и родам

Общество 01.09.2025 12:31
Социальный Фонд России начал прием заявок на оформление пособия по беременности и родам от студенток. Заявление можно подать в специальном электронном сервисе. 

- С 1 сентября отделения Социального фонда по всей стране начали прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе, - говорится на сайте Соцфонда. 

Помимо портала Госуслуг, заявление также принимается в клиентских службах фонда и МФЦ. Помимо заявления от граждан потребуется справка о беременности из медорганизации и справка об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам от учебного заведения. 

Получить выплату смогут и иностранные студентки, а также лица без гражданства, проживающие в России на постоянной основе. Выплаты предоставляются только для студенток очной формы обучения. 

