Экономика

В Волгограде за год потери электроэнергии снизились на 2,4%

Экономика 12.02.2020 13:54
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12.02.2020 13:54


Специалисты «Россети Юг – Волгоград» за 2019 год выявили около 1,2 тысячи фактов незаконного потребления электроэнергии общим объемом 31 млн кВт*ч. Ущерб составил 142,3 млн рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, 74,5% случаев приходится на безучетное потребление, 25,5% – на бездоговорное. В судах находятся 19 исков о возмещении 22,5 млн руб. за безучетное потребление электрической энергии.
В районах Волгограда, где зафиксированы наибольшие потери, устанавливаются интеллектуальные приборы учета – в прошлом году смонтировано 606 «умных счетчиков». Плановые контрольные съемы показаний и инструментальные проверки приборов, реконструкция сети и оборудования также влияют на снижение потерь. Благодаря комплексу профилактических мероприятий потери электроэнергии за год снизились почти на 2,4%. Экономия составила 73,2 млн кВт*ч.
В компании напоминают, что «экономия» на электроэнергии с помощью противозаконных средств весьма сомнительна. Суммы возмещения ущерба значительно превышают размер оплаты по показаниям приборов учета. Компенсация за незаконное потребление рассчитывается из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя.
«Россети Юг – Волгоград» просят сообщать о фактах хищения электроэнергии или незаконного распространения электросчетчиков, занижающих показания, по круглосуточному телефону «горячей линии» в г. Волгограде 8 (8442) 31-95-63. Все обращения анонимны.

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