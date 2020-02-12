Происшествия

Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской области

Происшествия 12.02.2020 10:36
0
12.02.2020 10:36


Столкновение микроавтобуса рейса "Волгоград - Ст.Полтавка" с грузовым автомобилем "Хендэ 2834Т9" произошло накануне в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 64-летний водитель грузовика на 718 км автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс" при движении на полосе разгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным микроавтобусом "Мерседес Бенц". От удара "Хендэ 2834Т9" съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка микроавтобуса. Она с травмами госпитализирована.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Происшествия
12.02.2020 13:29
Происшествия 12.02.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2020 11:29
Происшествия 12.02.2020 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2020 16:06
Происшествия 11.02.2020 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
11.02.2020 11:15
Происшествия 11.02.2020 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 15:16
Происшествия 10.02.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 12:23
Происшествия 10.02.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 11:43
Происшествия 10.02.2020 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 09:15
Происшествия 10.02.2020 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
09.02.2020 16:43
Происшествия 09.02.2020 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
09.02.2020 13:28
Происшествия 09.02.2020 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
09.02.2020 09:42
Происшествия 09.02.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 18:52
Происшествия 08.02.2020 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 18:35
Происшествия 08.02.2020 18:35
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 10:33
Происшествия 08.02.2020 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
08.02.2020 09:43
Происшествия 08.02.2020 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:49
ООО "Волгабас", которым руководил сын экс-депутата Волгоградской облдумы, заподозрили в махинациях с федеральными субсидиямиСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде за год потери электроэнергии снизились на 2,4%Смотреть фотографии
13:45
В Волгограде выяснили, каких врачей не хватает больше всегоСмотреть фотографии
13:39
Сбербанк выдал 65% кредитов по программе ипотеки с господдержкой для семей с детьмиСмотреть фотографии
13:29
Житель Волгограда скончался от травм, полученных на склоне Мамаева кургана во время катания
12:59
В Волгограде распродают имущество засветившегося в коррупционном скандале предприятия ФСИНСмотреть фотографии
12:24
Новый замгубернатора Волгоградской области "получил по рукам" из-за вредных указаний газовикамСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайнСмотреть фотографии
11:02
Три дня без воды: в Волгограде разобрали киоск из-за аварии на трубопроводеСмотреть фотографии
10:36
Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области вынесли приговор осквернителю памятного знака жертвам ХолокостаСмотреть фотографии
09:56
«Не могу спать от боли»: онкобольной без гражданства из Волгоградской области – о жизни без лекарствСмотреть фотографии
08:52
Трассы Волгоградской области заметет мокрым снегомСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцев предупредили о появлении горячей воды зеленого цветаСмотреть фотографии
21:34
В Волжском из-за аварии снизят давление подачи водыСмотреть фотографии
19:51
На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»Смотреть фотографии
17:27
В сети кофеен Coffee Bean запустили оплату по биометрииСмотреть фотографии
17:20
Волгоградская полиция приостановила выдачу гражданам Китая документов на въезд для работыСмотреть фотографии
16:06
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадрСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
В Волгограде открылся магазин «Пятёрочка» в новой концепцииСмотреть фотографии
14:53
"Мы - филиал "Единой России"?: в Волгограде коммунисты обратились в центр с жалобой на руководство обкомаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Гаражи на улице Бурейской в Волгограде "зачистили" до опасных ям и помойкиСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» решили замолчать скандал с беременной сотрудницейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волжском установили билборды с портретами экс-министра СССРСмотреть фотографии
12:49
Сервис Сбербанка по снятию наличных работает в 76 торговых точках в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследованиеСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде определили старого-нового хозяина кладбищ Смотреть фотографии
11:15
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде приговорили к сносу новую партию гаражейСмотреть фотографии
09:52
В Садах Придонья построили детскую площадкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 