Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской области





Столкновение микроавтобуса рейса "Волгоград - Ст.Полтавка" с грузовым автомобилем "Хендэ 2834Т9" произошло накануне в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 64-летний водитель грузовика на 718 км автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс" при движении на полосе разгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным микроавтобусом "Мерседес Бенц". От удара "Хендэ 2834Т9" съехал в кювет.





В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка микроавтобуса. Она с травмами госпитализирована.



