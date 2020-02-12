Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской области

Происшествия 12.02.2020 10:36
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12.02.2020 10:36
Столкновение микроавтобуса рейса "Волгоград - Ст.Полтавка" с грузовым автомобилем "Хендэ 2834Т9" произошло накануне в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 64-летний водитель грузовика на 718 км автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс" при движении на полосе разгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным микроавтобусом "Мерседес Бенц". От удара "Хендэ 2834Т9" съехал в кювет.
В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка микроавтобуса. Она с травмами госпитализирована.
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