"Мы - филиал "Единой России"?: в Волгограде коммунисты обратились в центр с жалобой на руководство обкома
Политика 11.02.2020 14:53
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11.02.2020 14:53
Обращение к заместителю председателя ЦК КПРФ Юрию Афонину записали коммунисты Краснооктябрьского района Волгограда. Как пояснили ИА "Высота 102" партийцы, люди в регионе массово выходят из КПРФ по причине "постоянного издевательства со стороны руководства областного комитета". "Сталинградский обком КПРФ давно превратился в отдел партии "Единая Россия", - считают возмущенные активисты. По их данным, за полтора месяца нового года из КПРФ в регионе вышли 50 человек.
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