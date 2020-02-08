Власти Волгоградской области спонсируют поездки бизнесменов в Германию и Нидерланды





3,6 млн рублей из бюджета Волгоградской области потратят на деловые поездки сотрудников частных фирм за рубеж. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, с начала года ГАУ ВО «Мой бизнес» объявило о семи закупках в целях организации участия бизнес-структур в различных форумах. Так, в 600 тысяч рублей обойдется налогоплательщикам аренда и подготовка стенда ООО «Дьютибокс» на международной выставке «IAW 2020», которая проводится в Германии.

Еще 600 тысяч рублей понадобится для командирования ООО «Камышинский опытный завод» в голландский город Роттердам. Там состоится выставка складских терминалов нефти и газа «StocExpo Europe 2020».

ООО «Завод дождевальных машин» за казенный счет представит свою продукцию на выставке в Казахстане «AgriTek/FarmTek Astana’2020». Бюджетные средства пойдут на аренду выставочной площади и подготовку стенда «под ключ» – со столами, стульями, витринами, электрооборудованием, холодильником и даже кофеваркой.

При спонсорской поддержке госучреждения еще две компании - АО «ЖАСКО» и ООО «Новый дизайн» - отправятся искать торговых партнеров в Узбекистан.