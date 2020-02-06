



С убылью населения в пяти субъектах РФ, в том числе и в Волгоградской области, в Госдуме предложили бороться мерами по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил по итогам первого квартала изучить ситуацию в проблемных субъектах. «Что сделано, какие решения приняты, что не сделано и почему. И вместе с правительством выйти на решения, которых ждут регионы, у которых бюджетная обеспеченность меньше всего", - отметил спикер Госдумы. Ранее в законе о бюджете был определен перечень из десяти регионов, которые получат поддержку из федерального бюджета в 2020 году. В этот перечень вошли Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия. Волгоградской области в этом перечне не было. Однако после публикации данных Росстата о пяти регионах-аутсайдерах, где зафиксирована самая высокая убыль населения и вмешательства руководства нижней палаты российского парламента, регион может пополнить этот список.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает необходимым создать рабочую группу, которая изучит ситуацию в пяти субъектах РФ, где в 2019 году зафиксирована самая большая убыль населения, и предложит решение по замедлению быстрого оттока жителей из более бедных регионов страны в более богатые районы через повышение качества жизни, развитие экономики. Соответствующая рабочая группа уже создана.

Между тем, рейтинговое агентство Moody’s отреагировало на эту инициативу. «Принятие мер, направленных на решение демографических проблем российских регионов, разработку которых инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, может оказать положительное влияние на их кредитоспособность», — говорится в материале Moody’s.