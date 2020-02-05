Расследования

Квартет мошенников выслушал приговор за продажу чужой квартиры в центре Волгограда

Расследования 05.02.2020 17:27
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05.02.2020 17:27


Роман Калмыков, Олег Скворцов и Дмитрий Емцев признаны виновными в крупном мошенничестве по предварительному сговору при продаже квартиры. Сергей Пикула осужден за пособничество при совершении мошенничества. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил Калмыкова к 6,5 годам лишения свободы, Скворцова и Пикулу – к 5 годам лишения свободы, Емцева – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что с сентября по декабрь 2015 года сообщники на основании фиктивной доверенности и поддельных паспортов переоформили право собственности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по ул.Советской в Центральном районе Волгограда, принадлежавшую в равных долях супружеской паре.
После этого фигуранты уголовного дела выставили квартиру на продажу и потребовали от потенциального покупателя 2 млн рублей в счет предстоящей сделки. 
Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению, так и не переоформив права на недвижимость.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП №4 УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном Скворцов, Емцев, Калмыков признали полностью, Пикула – отрицает. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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