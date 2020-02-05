Квартет мошенников выслушал приговор за продажу чужой квартиры в центре Волгограда

Расследования 05.02.2020 17:27
1
05.02.2020 17:27
Роман Калмыков, Олег Скворцов и Дмитрий Емцев признаны виновными в крупном мошенничестве по предварительному сговору при продаже квартиры. Сергей Пикула осужден за пособничество при совершении мошенничества. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил Калмыкова к 6,5 годам лишения свободы, Скворцова и Пикулу – к 5 годам лишения свободы, Емцева – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что с сентября по декабрь 2015 года сообщники на основании фиктивной доверенности и поддельных паспортов переоформили право собственности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по ул.Советской в Центральном районе Волгограда, принадлежавшую в равных долях супружеской паре.
После этого фигуранты уголовного дела выставили квартиру на продажу и потребовали от потенциального покупателя 2 млн рублей в счет предстоящей сделки.
Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению, так и не переоформив права на недвижимость.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП №4 УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном Скворцов, Емцев, Калмыков признали полностью, Пикула – отрицает.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из Саратова05.02.2020 19:05
Расследования 05.02.2020 19:05
В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетей05.02.2020 17:53
Расследования 05.02.2020 17:53
В Волгограде шестерых производителей «левого» алкоголя ждет суд05.02.2020 12:23
Расследования 05.02.2020 12:23
У волгоградской пенсионерки с карты мошенники сняли почти 1,5 миллиона рублей05.02.2020 12:09
Расследования 05.02.2020 12:09
В Волгограде водитель "Мерседеса" выслушал приговор за наезд на судебного пристава04.02.2020 17:48
Расследования 04.02.2020 17:48
В Волгограде будут судить астраханца за партию черной икры и осетровых на 23 млн рублей04.02.2020 12:22
Расследования 04.02.2020 12:22
В Волгограде перед судом предстал насильник пенсионерки04.02.2020 11:54
Расследования 04.02.2020 11:54
В Волгоградской области полиция начала проверку массового отравления бездомных животных04.02.2020 11:29
Расследования 04.02.2020 11:29
Комментарии 47
Двое жителей Волжского богатели на обмане участников ДТП04.02.2020 09:57
Расследования 04.02.2020 09:57
В Волгоградской области маршрутчик за изнасилование школьницы получил 16 лет тюрьмы03.02.2020 16:24
Расследования 03.02.2020 16:24
Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей жены03.02.2020 13:03
Расследования 03.02.2020 13:03
Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собак02.02.2020 22:32
Расследования 02.02.2020 22:32
Комментарии 99
В Волгоградской области любителя бесплатных виски и колбасок приговорили к 200 часам работ02.02.2020 21:32
Расследования 02.02.2020 21:32
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студента31.01.2020 16:21
Расследования 31.01.2020 16:21
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)31.01.2020 08:39
Расследования 31.01.2020 08:39
Комментарии 14
Реклама